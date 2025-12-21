Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
20.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Севилья
Испания
21 декабря 2025, 00:14 | Обновлено 21 декабря 2025, 00:17
Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги

Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

В субботу, 20 декабря, проходил поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Севилью».

Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря забитым мячам от Беллингем и Мбаппе.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел матч на скамье запасных.

«Реал» с 42 очками остался вторым в чемпионате Испании. «Севилья» осталась девятой с 20 пунктами.

Чемпионат Испании. 17-й тур

Реал Мадрид – Севилья – 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пенальти)

Удаление: Маркао, 68

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
68’
Маркан (Севилья) получает красную карточку.
50’
Матиас Альмейда (Севилья) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид), асcист Родриго.
По теме:
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году
Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Суперматч: в чемпионате Украины выдали перестрелку на восемь голов
Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
