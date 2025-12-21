Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги
В субботу, 20 декабря, проходил поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Севилью».
Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря забитым мячам от Беллингем и Мбаппе.
Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел матч на скамье запасных.
«Реал» с 42 очками остался вторым в чемпионате Испании. «Севилья» осталась девятой с 20 пунктами.
Чемпионат Испании. 17-й тур
Реал Мадрид – Севилья – 2:0
Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пенальти)
Удаление: Маркао, 68
События матча
