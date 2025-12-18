20.12.2025 22:00 - : -
Испания18 декабря 2025, 21:03 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:21
29
0
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 декабря поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Севилья
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
