Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
20.12.2025 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 декабря 2025, 21:03 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:21
29
0

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 декабря поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

18 декабря 2025, 21:03 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:21
29
0
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Севилья
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
В Испании оценили игру Лунина после непростой победы в кубковом матче
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
ВИДЕО. Кубок Испании. Успех Реала и Атлетико, фиаско Севильи и Вильярреала
Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Севилья
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Футбол | 18 декабря 2025, 18:22 1
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не победит в матче с Ноа

Последние экзамены в Лиге конференций для наших будут сложными, считает Владимир Цыткин

А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Футбол | 18 декабря 2025, 13:30 75
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
А если Костюк не потянет, то тогда кого?

Валерий Василенко делится наболевшим

Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Футбол | 18.12.2025, 07:32
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Футбол | 17.12.2025, 21:42
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем