20 декабря на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда сама становится заложником своего статуса. Тут не могут терпеть и ждать выхода из спада. Сколько всего выиграл Анчелотти, которого к тому же возвращали на пост, чем Флорентино Перес признавал, пусть и непрямо, ошибочность первого увольнения Карло. Но как только стало понятно, что тот в 2025-м по всем параметрам проиграл Барселоне (а в Лиге чемпионов рано вылетел от Арсенала), как ветерана убрали с поста под благовидным предлогом.

Сейчас любая осечка может стать роковой для Хаби Алонсо. Ему простили скромный результат на клубном чемпионате мира, тем более что за этим последовал мощный старт в новом сезоне, включая справедливую победу над Барселоной. Но с ноября начался спад, из которого толком так и не вышли пока. Благо, что после поражений Манчестер Сити и Сельте обыграли Алавес. Но от приема нынешнего соперника тоже ждут только трех очков.

Севилья

Клуб выработал неприятное привыкание к новой реальности. В ней недавно четвертая сила испанского футбола и многолетний победитель Лиги Европы докатился до полновесной борьбы за выживание. В прямом смысле: весной опередили всего на очко Леганес и закончили на пограничном семнадцатом месте.

Так что задачи для нового тренера, Матиаса Алмейды, были понятны и очевидны: нужно было оторваться от опасной зоны. И аргентинец более чем справляется, особенно с учетом разгромных 4:1 с Барселоной. Важно, что это не просто приятное исключение: выиграв еще пять раз и собрав уже 20 очков, получается держаться в верхней части турнирной таблицы. В крайнем туре забили четыре безответных гола в ворота Овьедо.

Статистика личных встреч

После 2018-го года, в тринадцати крайних поединках, у столичного гранда было одиннадцать побед при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят тут места для интриги. Но у фаворита есть проблемы, прежде всего, в обороне. Стоит подумать о варианте с оба забьют (коэффициент - 1,8).