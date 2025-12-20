Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Мадридский гранд добыл победу со счетом 2:0
20 декабря в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании встретились мадридский «Реал» и «Севилья».
Поединок проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Сливочные» без особых проблем одолели своего оппонента благодаря голам Беллингем и Мбаппе – 2:0. С 68-й минуты гости играли вдесятером из-за удаление Маркао.
Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел весь матч на скамье запасных.
С 42 очками «Реал» остался вторым. «Севилья» с 20 баллами – девятая.
Чемпионат Испании. 17-й тур
Реал Мадрид – Севилья – 2:0
Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пенальти)
Удаление: Маркао, 68
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде
Местный гранд сыграл вничью с «Кифисией»
🎉🎉🎉
Вітання щирі для Вершкових👑
Перемогли 🤜Севілью!
Емоцій наших смак чудовий -
Мов вершки з ваніллю!😊