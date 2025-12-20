Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
20.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Севилья
Испания
20 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 20 декабря 2025, 23:59
Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью

Мадридский гранд добыл победу со счетом 2:0

Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

20 декабря в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании встретились мадридский «Реал» и «Севилья».

Поединок проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сливочные» без особых проблем одолели своего оппонента благодаря голам Беллингем и Мбаппе – 2:0. С 68-й минуты гости играли вдесятером из-за удаление Маркао.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел весь матч на скамье запасных.

С 42 очками «Реал» остался вторым. «Севилья» с 20 баллами – девятая.

Чемпионат Испании. 17-й тур

Реал Мадрид – Севилья – 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пенальти)

Удаление: Маркао, 68

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году
ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?
Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья Джуд Беллингем удаление (красная карточка) Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Радий за успіх одного з улюблених клубів (після Шахти і Борусії Д)
🎉🎉🎉
Вітання щирі для Вершкових👑
Перемогли 🤜Севілью!
Емоцій наших смак чудовий -
Мов вершки з ваніллю!😊
Ответить
0
Viktor Shuper
ганебна гра Среалу. ще й знову вже вкотре пенальті. Среал без пенальті не може
Ответить
-1
