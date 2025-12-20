Беллингем и Мбаппе. Реал в чемпионате Испании одолел Севилью

20 декабря в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании встретились мадридский «Реал» и «Севилья».

Поединок проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Сливочные» без особых проблем одолели своего оппонента благодаря голам Беллингем и Мбаппе – 2:0. С 68-й минуты гости играли вдесятером из-за удаление Маркао.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел весь матч на скамье запасных.

С 42 очками «Реал» остался вторым. «Севилья» с 20 баллами – девятая.

Чемпионат Испании. 17-й тур

Реал Мадрид – Севилья – 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пенальти)

Удаление: Маркао, 68

