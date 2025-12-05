Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 07:02
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций

Появился момент одного из эпизодов матча с «Полтавой»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дебютировал во главе столичного клуба в матче против «Полтавы».

Во время игры один из моментов вызвал у наставника особенно эмоциональную реакцию: Эдуардо Герреро не успел замкнуть острую передачу, и шанс был упущен. В ответ Костюк резко ударил по крыше технической зоны, и этот эпизод сразу оказался в прямой трансляции.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Эдуардо Герреро
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
