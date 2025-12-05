ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Появился момент одного из эпизодов матча с «Полтавой»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дебютировал во главе столичного клуба в матче против «Полтавы».
Во время игры один из моментов вызвал у наставника особенно эмоциональную реакцию: Эдуардо Герреро не успел замкнуть острую передачу, и шанс был упущен. В ответ Костюк резко ударил по крыше технической зоны, и этот эпизод сразу оказался в прямой трансляции.
В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
