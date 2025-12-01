Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава

Киевское «Динамо» осталось без Александра Шовковского на посту главного тренера сразу после очередного провала в Лиге конференций УЕФА в середине прошлой недели в игре против кипрской «Омонии» (0:2), что стало последней каплей в и без того наполненной под завязку чаше терпения руководства «бело-синих».

Сразу полноценного нового рулевого клуб при этом назначать не стал, дав возможность тренеру юношеской команды «Динамо» Игорю Костюку попробовать себя на высшем уровне в процессе подготовки команды к игре против СК «Полтава», которая после тринадцати туров единолично занимала последнюю строчку турнирной таблицы без особых надежд на улучшение ситуации в ближайшее время. Против такого соперника грех не попробовать свои силы, поэтому столичный коллектив решил рискнуть.

Но оправдал ли себя этот риск, учитывая первый тайм? Начало игры было за «Динамо» – хозяева стадиона им. В. Лобановского стремительно продвигались к атаке, создали момент для Волошина, но тот с правого фланга штрафной низом пробил мимо дальней штанги. Затем был еще один момент – удар Кабаева, также низом, но с противоположной стороны поля, и на этот раз Восконян был в игре.

А вот больше киевляне соперникам ничего не предложили, что в принципе не могло понравиться их болельщикам, которые уже начинали понемногу свистеть с трибун. Но внезапно дела Костюка еще больше ухудшились, потому что его команда на первой компенсированной минуте пропустила с первого же момента у соперников. Прострел Галенкова с левого фланга штрафной на ближний завершил Одарюк, тогда как защита «Динамо» в тот момент просто расступилась.

Этот матч для «Полтавы» в принципе складывался, как сплошная сказка. Потому что только там возможен сценарий, когда начало второго тайма «Динамо» также проводит крайне неуверенно на фоне неблагоприятного счета. Как следствие, без моментов команда Костюка получает выпад на собственные ворота в виде углового с правого фланга от Дорошенко на 73 минуте, который завершается в центре штрафной ударом вторым касанием от Мисюры под перекладину. И вот такого точно никто из присутствующих не мог ожидать.

Однако, как и в игре против «Колоса», «Динамо» начало играть по-настоящему только после второго пропущенного мяча. Костюк еще и добавил молодого огня в слабое пламя собственной команды в виде замены дебютанта Редушко, и тот через мгновение организовал результативную подачу на столь же свежего Яцика с левого фланга. И вроде бы после этого должен был произойти еще один мощный штурм от киевлян, но нет. Пришлось подождать до компенсированного времени, где был момент с ударом с лету в центре штрафной от Михавка, но тому не удалось переиграть вратаря Восконяна.

В эти выходные киевское «Динамо» поедет в гости к «Кудровке», а СК «Полтава» проведет домашнюю игру против каменец-подольского «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Динамо» – СК «Полтава» - 1:2

Голы: Яцик, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 73

Предупреждения: Плахтырь, 56

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Захарченко, 68), Тимчик (Караваев, 63) – Буяльский, Михайленко, Пихалонок (Яцик, 77) – Кабаев (Редушко, 77), Герреро, Волошин.

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Плахтырь (Даниленко, 70), Дорошенко (Хахлев, 83) – Галенков, Одарюк (Кононов, 83) – Вивдыч (Стрельцов, 70), Марусич.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 26 (9) : 5 (2)

Угловые – 10:2

Оффсайды – 0:3

ДИНАМО - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C