Премьер-лига
Динамо Киев
01.12.2025 15:30 – FT 1 : 2
Полтава
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:58
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава

Серия неудачных для киевлян матчей теперь составляет четыре проигранных дуэли подряд

Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
УПЛ

Киевское «Динамо» осталось без Александра Шовковского на посту главного тренера сразу после очередного провала в Лиге конференций УЕФА в середине прошлой недели в игре против кипрской «Омонии» (0:2), что стало последней каплей в и без того наполненной под завязку чаше терпения руководства «бело-синих».

Сразу полноценного нового рулевого клуб при этом назначать не стал, дав возможность тренеру юношеской команды «Динамо» Игорю Костюку попробовать себя на высшем уровне в процессе подготовки команды к игре против СК «Полтава», которая после тринадцати туров единолично занимала последнюю строчку турнирной таблицы без особых надежд на улучшение ситуации в ближайшее время. Против такого соперника грех не попробовать свои силы, поэтому столичный коллектив решил рискнуть.

Но оправдал ли себя этот риск, учитывая первый тайм? Начало игры было за «Динамо» – хозяева стадиона им. В. Лобановского стремительно продвигались к атаке, создали момент для Волошина, но тот с правого фланга штрафной низом пробил мимо дальней штанги. Затем был еще один момент – удар Кабаева, также низом, но с противоположной стороны поля, и на этот раз Восконян был в игре.

А вот больше киевляне соперникам ничего не предложили, что в принципе не могло понравиться их болельщикам, которые уже начинали понемногу свистеть с трибун. Но внезапно дела Костюка еще больше ухудшились, потому что его команда на первой компенсированной минуте пропустила с первого же момента у соперников. Прострел Галенкова с левого фланга штрафной на ближний завершил Одарюк, тогда как защита «Динамо» в тот момент просто расступилась.

Этот матч для «Полтавы» в принципе складывался, как сплошная сказка. Потому что только там возможен сценарий, когда начало второго тайма «Динамо» также проводит крайне неуверенно на фоне неблагоприятного счета. Как следствие, без моментов команда Костюка получает выпад на собственные ворота в виде углового с правого фланга от Дорошенко на 73 минуте, который завершается в центре штрафной ударом вторым касанием от Мисюры под перекладину. И вот такого точно никто из присутствующих не мог ожидать.

Однако, как и в игре против «Колоса», «Динамо» начало играть по-настоящему только после второго пропущенного мяча. Костюк еще и добавил молодого огня в слабое пламя собственной команды в виде замены дебютанта Редушко, и тот через мгновение организовал результативную подачу на столь же свежего Яцика с левого фланга. И вроде бы после этого должен был произойти еще один мощный штурм от киевлян, но нет. Пришлось подождать до компенсированного времени, где был момент с ударом с лету в центре штрафной от Михавка, но тому не удалось переиграть вратаря Восконяна.

В эти выходные киевское «Динамо» поедет в гости к «Кудровке», а СК «Полтава» проведет домашнюю игру против каменец-подольского «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Динамо» – СК «Полтава» - 1:2

Голы: Яцик, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 73

Предупреждения: Плахтырь, 56

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Захарченко, 68), Тимчик (Караваев, 63) – Буяльский, Михайленко, Пихалонок (Яцик, 77) – Кабаев (Редушко, 77), Герреро, Волошин.

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Плахтырь (Даниленко, 70), Дорошенко (Хахлев, 83) – Галенков, Одарюк (Кононов, 83) – Вивдыч (Стрельцов, 70), Марусич.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 26 (9) : 5 (2)
Угловые – 10:2
Оффсайды – 0:3

ДИНАМО - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

roman75zpr
Так и в 1 лигу могут вылететь...
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Памятаю тут писали всі що чотирьох поразок поспіль в УПЛ вже бути не може бо наступна гра - з ФК Полтава і це неможливо. Але для Динамо немає нічого неможливого!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
Кто еще не вытирал ноги в эту помойку?))
Ответить
+4
Ukraine
Відправимо НАРОДНУ команду в НАРОДНУ ПЕРШУ ЛІГУ разом.
Ответить
+4
Oleha1987
Поки що дна не бачиться. Падіння продовжиться. Ніколи б не подумав, що Полтава переможе. Думав розгром буде Полтави. 
Ответить
+4
AK.228
42 был на Полтаву коэффициент 😂😂
Браво , Полтава 👏👏👏
Ответить
+4
avk2307
Цілком закономірна поразка.
Нічого Костюк не міняв.
Все в стилі СаШо . Потихеньку пасуємо на 2-3 метри і чекаємо помилок. Хвилин 10 працювало. А потім плану Б не було .
І Дуже добре , що саме програли, бо якби спасли гру, то тіпа й нічого б виглядало.
А Тут питання де довгі паси, якими Динамо славилось, де реалізація моментів.
Михавко в першому таймі два з двох моментів програв для голу . Михайленко також просто суєтився. 
А тепер треба думати Суркісу- або давати гроші на підсилення або віддавати тим , хто може.
Ответить
+4
ViAn
Це в яку яму вони загнані, що не готові грати взагалі. Виходить гравець дубля і дає всю гостроту, у 18-ть років.
Ответить
+4
Александр Филоимонов
Я за Динамо болею уже около 27 лет и сегодня, в первые болел против них. Такая команда просто недостойна называться великим именем Динамо. 
Ответить
+3
KOT
ДР закончился, а подарки всё идут и идут
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
ДК - обісрались в ЛЧ, потім в ЛЄ, потім в ЛК, тепер в УПЛ)
Ответить
+3
Перший Серед Рівних в бані
Несмотря на все проблемы, думаю Динамо все-таки удастся удержаться в УПЛ. 
Ответить
+3
Перший Серед Рівних в бані
Всё, такого клуба больше нет. Теперь уже официально.
Ответить
+3
Павло
Я так розумію, в підрозділі у Гармаша очікується серйозне поповнення 
Ответить
+2
McLay
Нічого дивного, нинішнє Динамо це результат роботи СаШа.
Ответить
+2
Chemp83
Питання зараз у всіх єдине Флік або Слот ?
Ответить
+2
Кипрский еврей
Дыркочи в печали нервничают минусуют и наблюдают
Ответить
+2
pfk_alexandria
Ахаха! Мне этот новый тренер уже начинает нравиться! Динамовские болело-клоуны, поддерживающие продажный коррумпированный клуб, разваливающий наш футбол, должны радоваться... 
Ответить
+2
Лёша Херсон
Михавко имел 3 момента с +/- 9-10 метров. И во всех случаях прям точно в руки вратарю. Может стоит сменить вид спорта
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
etorfine
Це серйозно було? Просто зважте на їх зарплати та контракти..
Суркіс з СаШо.. - можна подякувати цим чувакам)
Ответить
+2
