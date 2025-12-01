Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:04 |
Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» ответил на вопросы представителей СМИ после домашнего матча с «Полтавой»:

– К сожалению, сегодня произошло трагическое событие – ушел из жизни наш славный игрок, славный функционер Владимир Федорович Мунтян… Светлая ему память… Мы с ним родились в один день с разницей в 29 лет. Он всегда в мой день рождения звонил мне первым и говорил: «Игорь, в этот день рождаются только великие люди». Я ему отвечал: «Федоровичу, Вы – точно великий человек»… Светлая память ему. Он навсегда останется в наших сердцах.

– Что вы говорили своим игрокам в перерыве матча, после того как команда пропустила первый гол?

– Мы подчеркивали, что нужно быстрее переходить в атаку. И не допускать тех моментов, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна была быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце концов отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, при которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане.

– Сегодня в составе первой команды дебютировал Богдан Редушко. Как оцените его дебют?

– Они вышли вдвоем с Яциком результативно – Редушко выполнил навес, после которого Яцик забил гол. Он понимает мои требования, что нужно делать, и он выполнил на поле то, что умеет. Я рад, что он дебютировал сегодня. Несмотря на возраст, без мандража сделал свое дело.

– Объясните отсутствие в заявке на игру Шапаренко и Огунданы.

– Шола вчера на тренировке подвернул голеностоп. Шапаренко пока не готов на сто процентов. Мы пообщались с ним, посоветовались с врачами и решили, что сегодня ему не нужно участвовать в игре, поскольку он не принес бы пользы команде.

