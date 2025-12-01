Динамо Киев

В понедельник, 1-го декабря, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевское «Динамо» и СК «Полтава». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Столичный коллектив теперь определенный период времени будет работать без главного тренера, а лишь с «и.о.» в лице Игоря Костюка вместо него. А тем временем серия из четырех поражений за пять последних матчей никуда не делась, поэтому «Динамо» пора или исправлять ситуацию, или смириться з дальнейшим падением. Очевидно, что в игре против абсолютного аутсайдера и в то же самое время дебютанта «элитного» дивизиона второй вариант «бело-синие» не рассматривают.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.