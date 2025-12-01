Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
01.12.2025 15:30 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
Динамо – СК Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Динамо – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 1-го декабря, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевское «Динамо» и СК «Полтава». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Столичный коллектив теперь определенный период времени будет работать без главного тренера, а лишь с «и.о.» в лице Игоря Костюка вместо него. А тем временем серия из четырех поражений за пять последних матчей никуда не делась, поэтому «Динамо» пора или исправлять ситуацию, или смириться з дальнейшим падением. Очевидно, что в игре против абсолютного аутсайдера и в то же самое время дебютанта «элитного» дивизиона второй вариант «бело-синие» не рассматривают.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.05 для киевлян и 34.12 для полтавской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
1 декабря 2025 -
15:30
Полтава
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
