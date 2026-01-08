ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского

6 января знаменитому тренеру Валерию Лобановскому могло исполниться 87 лет.

В этот день в Динамо почтили память выдающейся фигуры украинского футбола.

Присутствующие возложив цветы к его памятнику по случаю дня рождения Маэстро.

В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Валерия Лобановского.

ФОТО. Крылатые фразы Валерия Лобановского (УАФ)