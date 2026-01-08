Украина. Премьер лига08 января 2026, 03:59 | Обновлено 08 января 2026, 04:42
158
0
ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского
В Динамо почтили память выдающейся фигуры украинского футбола
08 января 2026, 03:59 | Обновлено 08 января 2026, 04:42
158
0
6 января знаменитому тренеру Валерию Лобановскому могло исполниться 87 лет.
В этот день в Динамо почтили память выдающейся фигуры украинского футбола.
Присутствующие возложив цветы к его памятнику по случаю дня рождения Маэстро.
В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Валерия Лобановского.
ФОТО. Крылатые фразы Валерия Лобановского (УАФ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 07:11 4
Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц
Футбол | 07 января 2026, 23:59 14
В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага
Футбол | 07.01.2026, 14:10
Футбол | 08.01.2026, 05:37
Бокс | 07.01.2026, 17:45
Комментарии 0
Популярные новости
06.01.2026, 07:24 2
06.01.2026, 00:42
06.01.2026, 20:54 5
06.01.2026, 08:58 4
06.01.2026, 03:10
06.01.2026, 07:48 4
06.01.2026, 09:11 5
06.01.2026, 10:29 4