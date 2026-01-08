Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 03:59 | Обновлено 08 января 2026, 04:42
ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского

В Динамо почтили память выдающейся фигуры украинского футбола

ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского
ФК Динамо

6 января знаменитому тренеру Валерию Лобановскому могло исполниться 87 лет.

В этот день в Динамо почтили память выдающейся фигуры украинского футбола.

Присутствующие возложив цветы к его памятнику по случаю дня рождения Маэстро.

В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Валерия Лобановского.

ФОТО. Крылатые фразы Валерия Лобановского (УАФ)

Динамо Киев Валерий Лобановский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
