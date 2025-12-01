В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок был первым во главе «Динамо» для нового исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 1 декабря

Динамо Киев – Полтава – 1:2

Гол: Яцык, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 74

ГОЛ, 0:1! Владимир Одарюк, 45+1 мин.

ГОЛ, 0:2! Евгений Мисюра, 73 мин.

ГОЛ, 1:2! Александр Яцык, 79 мин.

Запись матча