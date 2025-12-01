Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Динамо Киев
01.12.2025 15:30 – FT 1 : 2
Полтава
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:36 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:49
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ

Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок был первым во главе «Динамо» для нового исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 1 декабря
Динамо Киев – Полтава – 1:2
Гол: Яцык, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 74

ГОЛ, 0:1! Владимир Одарюк, 45+1 мин.

ГОЛ, 0:2! Евгений Мисюра, 73 мин.

ГОЛ, 1:2! Александр Яцык, 79 мин.

Запись матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Динамо Киев).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мисюра (Полтава), асcист Арсентий Дорошенко.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава), асcист Денис Галенков.
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ. Полтава не побеждала с августа
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
