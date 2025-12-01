Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ
В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой».
Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Этот поединок был первым во главе «Динамо» для нового исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 1 декабря
Динамо Киев – Полтава – 1:2
Гол: Яцык, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 74
ГОЛ, 0:1! Владимир Одарюк, 45+1 мин.
ГОЛ, 0:2! Евгений Мисюра, 73 мин.
ГОЛ, 1:2! Александр Яцык, 79 мин.
Запись матча
События матча
