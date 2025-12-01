Динамо Киев

В понедельник, 1 декабря, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Полтава». Обе команды в текущем сезоне демонстрируют неудовлетворительные результаты: киевляне находятся на непривычном для себя месте в середине турнирной таблицы, а полтавчане на данный момент являются главными аутсайдерами чемпионата.

Динамо

После уверенного старта в новом чемпионате ничто не предвещало беды для киевской команды. «Бело-синие» одержали четыре победы, причем только «Верес» сумел не проиграть действующему чемпиону с крупным счетом. Но затем у киевлян начались существенные проблемы с достижением результата. Пятиматчевую ничейную серию они прервали разгромом «Кривбасса», а далее проиграли три матча подряд. Такого с «Динамо» в истории украинских чемпионатов еще не случалось.

На евроарене киевляне также испытывают немало трудностей. «Бело-синие» вначале боролись за выход в Основной раунд Лиги чемпионов, а сейчас близки к вылету из Лиги конференций. На этой неделе «Динамо» уступило кипрской «Омонии», и этот матч стал последним для Александра Шовковского у руля киевской команды. Пытаться вернуть «бело-синих» на победный путь будет Игорь Костюк, который назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Исправить турнирную ситуацию будет весьма непросто, а надежды на защиту чемпионского титула остались у самых преданных поклонников киевской команды. От первой позиции, на которой обосновался «Шахтер», «бело-синих» отделяют десять очков, да и остальные конкуренты не собираются сдавать свои позиции. Не благоприятствует новому тренерскому штабу «Динамо» и кадровая ситуация. К находящимся в лазарете Ярмоленко, Бражко, Биловару присоединился Попов, который из-за повреждения досрочно покинул поле в матче с «Омонией». Зато после повреждения восстановился Шапаренко.

Полтава

Дебютант УПЛ с трудом набирает очки в элитном дивизионе, и пока находится на дне турнирной таблицы. Впрочем, вряд ли такая ситуация должна чем-то удивлять: по игре, да и по кадровому потенциалу полтавчане уступают своим конкурентам. Победа во втором туре так и остается единственной для «Полтавы» в элите, а по показателю забитых голов «горожане» являются наихудшей командой первенства.

Сказывается на результатах полтавчан и кадровая ситуация. «Мы не можем сыграть в оптимальном составе ни одного матча. Вроде бы немного поправились наши футболисты, кроме Щербака и Кобзаря, которые до зимы нам не помогут. Снова травма Веремиенко, дисквалификация Марусича, болезнь Пидлепича и травма Опанасенко. Это какая-то эпидемия, которая у нас не заканчивается», - отметил тренер команды Игорь Тимченко после поражения от ЛНЗ в прошлом туре.

Не добавляет приятных эмоций поклонникам «горожан» и обвинения полтавской команды в проведении договорных матчей. Но все же, полтавчане пытаются цепляться за результат. Ничьи с «Кривбассом» и «Колосом» стали неожиданным сюрпризом от аутсайдера УПЛ.

Статистика встреч

Команды ранее ни в официальных, ни в контрольных поединках не встречались.

Прогноз на противостояние

Киевляне после трех подряд поражений приложат максимум усилий для того, чтобы добиться уверенной победы. И полтавчане вряд ли смогут преподнести сенсацию: класс футболистов «Динамо» должен сказаться в этом матче.

Поставим на победу киевлян с форой -2.5.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Тиаре, Тымчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Герреро, Волошин.

«Полтава»: Восконян, Кононов, Мисюра, Савенков, Бужин, Плахтырь, Дорошенко, Хахлев, Одарюк, Марусич, Галенков.