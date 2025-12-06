Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 07:22 |
857
1

Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ

Киевляне готовы выложить два миллиона евро

06 декабря 2025, 07:22 |
857
1 Comments
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
ФК Динамо. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» намерено активно поработать на трансферном рынке зимой.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его словам, столичный клуб рассматривает вариант приобретения одного из самых трендовых игроков УПЛ, который не принадлежит ни «Шахтеру», ни «Динамо».

Журналист отметил, что киевляне готовы включиться в борьбу за футболиста и заплатить за него более 2 миллионов евро. «Точка невозврата» уже пройдена, и клуб зимой все же инвестирует в усиление состава.

Ранее сообщалось, что форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.

По теме:
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛЮСИН: «Динамо U-19 по ходу этой игры готовилось к матчу ЮЛУ»
ОГОРОДНИК: «Динамо после победы подходит к игре ЮЛУ в хорошем настроении»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05 декабря 2025, 13:10 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии

Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Футбол | 06 декабря 2025, 07:21 0
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025

Решающий поединок состоится 6 декабря и навчнется в 21:30 по Киеву

Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 07:00
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Оце ребуси пішли 
Ответить
+1
Популярные новости
Александр УСИК: «Это плохая идея, я больше не пойду туда. Все плохо»
Александр УСИК: «Это плохая идея, я больше не пойду туда. Все плохо»
05.12.2025, 04:42
Бокс
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем