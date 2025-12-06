Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ

Киевское «Динамо» намерено активно поработать на трансферном рынке зимой.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его словам, столичный клуб рассматривает вариант приобретения одного из самых трендовых игроков УПЛ, который не принадлежит ни «Шахтеру», ни «Динамо».

Журналист отметил, что киевляне готовы включиться в борьбу за футболиста и заплатить за него более 2 миллионов евро. «Точка невозврата» уже пройдена, и клуб зимой все же инвестирует в усиление состава.

Ранее сообщалось, что форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.