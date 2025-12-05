Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» на выезде будет противостоять дебютанту чемпионата «Кудровцы». Для «бело-синих» предстоящая встреча с «Кудровкой» станет первой в истории.

Накануне этого противостояния главный тренер команды Игорь Костюк получит солидное усиление – сразу три игрока восстановились после травм и вернулись к тренировочному процессу.

Николай Шапаренко и Шола Огундана, которые не могли принять участие в матче против «Полтавы», вернулись в общую группу «Динамо». Они принимают участие в подготовке к матчу против «Кудровки». Также ожидается возвращение Кристиана Биловара.

В понедельник «Динамо» сыграло свой первый матч под руководством Игоря Костюка. Киевляне уступили СК «Полтава» в матче 14-го тура УПЛ со счетом 1:2. Таким образом, серия поражений динамовцев в чемпионате достигла четырех матчей.