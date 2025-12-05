Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 11:47 |
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» на выезде будет противостоять дебютанту чемпионата «Кудровцы». Для «бело-синих» предстоящая встреча с «Кудровкой» станет первой в истории.

Накануне этого противостояния главный тренер команды Игорь Костюк получит солидное усиление – сразу три игрока восстановились после травм и вернулись к тренировочному процессу.

Николай Шапаренко и Шола Огундана, которые не могли принять участие в матче против «Полтавы», вернулись в общую группу «Динамо». Они принимают участие в подготовке к матчу против «Кудровки». Также ожидается возвращение Кристиана Биловара.

В понедельник «Динамо» сыграло свой первый матч под руководством Игоря Костюка. Киевляне уступили СК «Полтава» в матче 14-го тура УПЛ со счетом 1:2. Таким образом, серия поражений динамовцев в чемпионате достигла четырех матчей.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Динамо Киев Николай Шапаренко Шола Огундана Кристиан Биловар Игорь Костюк травма тренировка
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
icebeer
А солиднэ пидсылэння дэ?
