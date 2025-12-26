Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 10:57 | Обновлено 26 декабря 2025, 11:18
Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата

Фран Соль може перебратися до чемпіонату Перу

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Бывший форвард киевского Динамо Фран Соль близок к смене клубной прописки. Воспитанник мадридского Реала заинтересовал клуб из Перу.

По информации журналиста Жанна Франко, Фран может продолжить карьеру в чемпионате Перу. Испанский форвард привлек внимание ФК Университарио де Депортес.

В настоящее время 33-летний центральный нападающий защищает цвет нижнелигового (третий дивизион) испанского Хераклеса. В сезоне 2025/26 годов Соль отыграл 16 поединков во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи.

Испанец приехал в Украину в 2019 году - "Динамо" оформило трансфер форварда из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Фран не сумел завоевать место в стартовом составе «бело-синих» и за четыре с половиной года провел всего 24 матча за «бело-синих» (4 гола, 2 ассиста).

Фран Соль чемпионат Перу по футболу Динамо Киев трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
