Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата

Бывший форвард киевского Динамо Фран Соль близок к смене клубной прописки. Воспитанник мадридского Реала заинтересовал клуб из Перу.

По информации журналиста Жанна Франко, Фран может продолжить карьеру в чемпионате Перу. Испанский форвард привлек внимание ФК Университарио де Депортес.

В настоящее время 33-летний центральный нападающий защищает цвет нижнелигового (третий дивизион) испанского Хераклеса. В сезоне 2025/26 годов Соль отыграл 16 поединков во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи.

Испанец приехал в Украину в 2019 году - "Динамо" оформило трансфер форварда из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Фран не сумел завоевать место в стартовом составе «бело-синих» и за четыре с половиной года провел всего 24 матча за «бело-синих» (4 гола, 2 ассиста).