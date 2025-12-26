Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата
Фран Соль може перебратися до чемпіонату Перу
Бывший форвард киевского Динамо Фран Соль близок к смене клубной прописки. Воспитанник мадридского Реала заинтересовал клуб из Перу.
По информации журналиста Жанна Франко, Фран может продолжить карьеру в чемпионате Перу. Испанский форвард привлек внимание ФК Университарио де Депортес.
В настоящее время 33-летний центральный нападающий защищает цвет нижнелигового (третий дивизион) испанского Хераклеса. В сезоне 2025/26 годов Соль отыграл 16 поединков во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи.
Испанец приехал в Украину в 2019 году - "Динамо" оформило трансфер форварда из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Фран не сумел завоевать место в стартовом составе «бело-синих» и за четыре с половиной года провел всего 24 матча за «бело-синих» (4 гола, 2 ассиста).
El '9' que suena en Universitario de Deportes 🇵🇪, Fran Sol. | Tuvo un paso fructífero en el Willem II 🇳🇱 por tres temporadas y cuando fue vendido al Dinamo Kiev, fue reemplazado por Alexander Isak (actual delantero del Liverpool que al día de hoy vale 120 millones 💶)— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) December 25, 2025
No llegó a… https://t.co/47NAlkjKF8
