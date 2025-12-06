Атлетик Бильбао

6 декабря на Сан-Мамес пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда снова играет под руководством Вальверде. Это далеко не первая темпорада данного специалиста в Бильбао. Но самая, возможно успешная. Позапрошлый сезон, второй после воссоединения, закончил завоеванием кубка - ровно на 40-й год после предыдущего такого успеха. А в 2024/2025 вышло закончить на четвертой позиции в Примере, параллельно пробившись в полуфинал Лиги Европы.

Сейчас темпорада складывается непросто. Было несколько неплохих отрезков - стартовали и вовсе с побед в августе. Но в Лиге чемпионов все идет к тому, что после возвращения баски не выйдут в плей-офф. Там они пока что обыграли только Карабах, и даже со Славией в Праге была нулевая ничья. Ну, а в Примере, если говорить об осеннем отрезке, половина матчей приносила поражения при всего нескольких победах. Кроме того, с Реалом играли только в среду, так что времени на восстановление было минимум.

Атлетико

Клуб бьет рекорды по длительности работы наставника - Симеоне тут уже стал намного привычнее на посту, чем его оппонент на Сан-Мамесе. Вот только нишу в виде третьего места в Примере его подопечные покидают редко. Нет, так было в 2023/2024, но со знаком минус: тогда выше в таблице пропустили Жирону Цыганкова.

Сейчас тоже вряд ли получится прыгнуть выше головы. Да, после пробуксовки на старте удалось прибавить, и начать много выигрывать - в том числе 5:22 в дерби с Реалом или 2:1 с Интером в Лиге чемпионов неделю назад. Но, с другой стороны, в мид-уик, даже открыв счет, гости из столицы в итоге уступили 1:3 Барселоне, упустив шанс догнать и ее, и соседей.

Статистика личных встреч

В 2024-м на пути к победному финалу баски дважды обыграли принципиального для себя соперника. Но потом трижды в рамках Ла Лиги сильнее был представитель Мадрида.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Согласимся и поставим на их победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,60).