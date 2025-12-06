С ассистом Нико. Атлетик обыграл Атлетико благодаря позднему голу
Единственный мяч во встрече забил Алекс Беренгер
В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и мадридским «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в матче забил Алекс Беренгер на 85-й минуте – ассистировал ему звездный вингер Нико Уильямс.
Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Атлетик – Атлетико – 1:0
Гол: Беренгер, 85
➕3⃣ 𝗚𝗢𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗭𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡!!— Athletic Club (@AthleticClub) December 6, 2025
El Athletic consigue un importantísima victoria en San Mamés gracias al gol de Berenguer.
👏 ¡Qué partido! Zorionak!#AthleticAtleti #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sBDKetYG53
