С ассистом Нико. Атлетик обыграл Атлетико благодаря позднему голу

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Алекс Беренгер на 85-й минуте – ассистировал ему звездный вингер Нико Уильямс.

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Атлетик – Атлетико – 1:0

Гол: Беренгер, 85