ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
Красота в исполнении марокканца Аюба Эль-Кааби
Форвард сборной Марокко и греческого «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби стал автором супер-гола в третьем туре Кубка африканских наций против Замбии.
Опытный футболист на 50-й минуте ворвался в штрафную соперника и ударом через себя поразил ворота голкипера.
Матч между командами завершился разгромной победой Марокко (3:0), при этом Аюб оформив дубль.
После этой игры сборная Марокко завершила групповой этап на первом месте и вышла в 1/8 финала турнира.
The kind of finish you watch once, then again and again and again. Ft. Ayoub El Kaabi. 🤯🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/iLhQSOo9Kr— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 29, 2025
