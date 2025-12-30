Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 02:12 | Обновлено 30 декабря 2025, 02:14
Красота в исполнении марокканца Аюба Эль-Кааби

Getty Images/Global Images Ukraine. Аюб Эль-Кааби

Форвард сборной Марокко и греческого «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби стал автором супер-гола в третьем туре Кубка африканских наций против Замбии.

Опытный футболист на 50-й минуте ворвался в штрафную соперника и ударом через себя поразил ворота голкипера.

Матч между командами завершился разгромной победой Марокко (3:0), при этом Аюб оформив дубль.

После этой игры сборная Марокко завершила групповой этап на первом месте и вышла в 1/8 финала турнира.

Аюб Эль-Кааби сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций сборная Замбии по футболу видео голов и обзор бисиклета
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
