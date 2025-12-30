Бегство из Милана? Звездный форвард согласился на переезд в Турцию

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в переходе форварда «Милана» Кристофера Нкунку. По имеющимся данным, наставник турецкого гранда Доменико Тедеско уже провел личный разговор с игроком, возможности которого ему хорошо известны по совместному периоду в «Лейпциге».

Тедеско выразил желание вновь объединить усилия, и французский нападающий ответил согласием на это предложение. Дальнейший успех сделки теперь определяется ходом диалога между представителями клубов.

В текущем розыгрыше Серии А на счету Нкунку 2 забитых мяча и 2 ассиста в 12 проведенных встречах. Напомним, что минувшим летом «Милан» выкупил права на футболиста у «Челси», заплатив 37+5 миллионов евро.