Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Турция
30 декабря 2025, 02:11
Бегство из Милана? Звездный форвард согласился на переезд в Турцию

Тодеско заинтересован во французском нападающем

Бегство из Милана? Звездный форвард согласился на переезд в Турцию
ФК Милан. Кристофер Нкунку

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в переходе форварда «Милана» Кристофера Нкунку. По имеющимся данным, наставник турецкого гранда Доменико Тедеско уже провел личный разговор с игроком, возможности которого ему хорошо известны по совместному периоду в «Лейпциге».

Тедеско выразил желание вновь объединить усилия, и французский нападающий ответил согласием на это предложение. Дальнейший успех сделки теперь определяется ходом диалога между представителями клубов.

В текущем розыгрыше Серии А на счету Нкунку 2 забитых мяча и 2 ассиста в 12 проведенных встречах. Напомним, что минувшим летом «Милан» выкупил права на футболиста у «Челси», заплатив 37+5 миллионов евро.

Михаил Олексиенко Источник: Fotomac
