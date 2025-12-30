ФОТО. Буткевич и Усик посетили всемирный спортивный форум в городе Дубай
Президент и форвард Полесье принимают участие в World Sports Summit 2025
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич и форвард житомирского клуба Александр Усик, знаменитый украинский боксер, находятся в Дубае, где принимают участие в World Sports Summit 2025.
Форум проходит 29–30 декабря на арене Madinat Jumeirah Arena. Мероприятие собрало представителей спортивной индустрии из более чем 80 стран – руководителей клубов и федераций, спортсменов, инвесторов и экспертов.
В программе саммита обсуждение вопросов развития спортивного бизнеса, внедрение технологий, роли спорта в обществе и международного сотрудничества. В мероприятии принимают участие более 200 спикеров и экспертов.
Участие Полесья в World Sports Summit 2025 – важный шаг для укрепления международных связей, сообщают в житомирском клубе.
