Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Усик, Роналдо, Иньеста, Хабиб Нурмагомедов прибудут в Дубай 29 декабря
Профессиональный бокс
29 декабря 2025, 11:47
Усик, Роналдо, Иньеста, Хабиб Нурмагомедов прибудут в Дубай 29 декабря

В ОАЭ состоится World Sports Summit, который посетят именитые боксеры, футболисты, теннисисты

Усик, Роналдо, Иньеста, Хабиб Нурмагомедов прибудут в Дубай 29 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), украинец Александр Усик с 29 по 30 декабря посетит саммит World Sports Summit, который состоится в Дубае (ОАЭ).

По информации организаторов, боксер выступит в качестве приглашенного гостя и спикера с темой «Воин-поэт: внутри разума Александра Усика».

Модерировать выступление Усика будет известный спикер Ник Сантонастассо, который неоднократно сотрудничал ранее с украинцем: «Благодарен за возможность. С нетерпением жду шанса раскрыть все сокровища легенды бокса».

Участниками самита станут многие именитые личности – футболисты Рио Фердинанд, Питер Крауч, Роналдо, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Андрес Иньеста, экс-чемпионы мира Мэнни Пакьяо (бокс) и Хабиб Нурмагомедов (UFC), теннисист Новак Джокович.

Усик последний раз выходил на ринг в июле 2025-го, когда нокаутировал в пятом раунде британского боксера Даниеля Дюбуа. Ожидается, что в следующем году представитель Украины встретится с экс-чемпионом мира, американцем Деонтеем Уайлдером.

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Уайлдер сделал дерзкое заявление перед поединком с Усиком за титул чемпиона
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Александр Усик Хабиб Нурмагомедов Мэнни Пакьяо Новак Джокович Алессандро Дель Пьеро Роналдо Питер Крауч Рио Фердинанд Роберто Баджо Андрес Иньеста
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
