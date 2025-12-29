Усик, Роналдо, Иньеста, Хабиб Нурмагомедов прибудут в Дубай 29 декабря

Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), украинец Александр Усик с 29 по 30 декабря посетит саммит World Sports Summit, который состоится в Дубае (ОАЭ).

По информации организаторов, боксер выступит в качестве приглашенного гостя и спикера с темой «Воин-поэт: внутри разума Александра Усика».

Модерировать выступление Усика будет известный спикер Ник Сантонастассо, который неоднократно сотрудничал ранее с украинцем: «Благодарен за возможность. С нетерпением жду шанса раскрыть все сокровища легенды бокса».

Участниками самита станут многие именитые личности – футболисты Рио Фердинанд, Питер Крауч, Роналдо, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Андрес Иньеста, экс-чемпионы мира Мэнни Пакьяо (бокс) и Хабиб Нурмагомедов (UFC), теннисист Новак Джокович.

Усик последний раз выходил на ринг в июле 2025-го, когда нокаутировал в пятом раунде британского боксера Даниеля Дюбуа. Ожидается, что в следующем году представитель Украины встретится с экс-чемпионом мира, американцем Деонтеем Уайлдером.