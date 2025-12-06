Интер Милан

6 декабря, свою встречу в рамках очередного тура Серии А проведут Интер и Комо. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб переживает изменения, это касается больше стиля игры, все-таки новый тренер Кристиан Киву, который заменил Симоне Индзаги. Пока все не так плохо, как ожидали многие скептики. В чемпионате Интер в группе лидеров, пока команда третья, но отстает от первой строчки всего на очко. Свой последний матч Серии «сине-черные выиграли на выезде у Пизы – 2:0, данная победа стала четвертой в пять последних матчах итальянского первенства.

Посреди недели клуб легко разобрался в национальном кубке дома с Венецией – 5:1. В Лише чемпионов у Интера 4 побед в 5 встречах и четвертое место в турнирной таблице. Дела пока идут хорошо, команда успевает во всех турнирах. Не сыграют Дармиан, Дюмфрис, Паласиос, под вопросом Ди Дженнаро.

Комо

В этом сезоне за Комо интересно наблюдать, скромный клуб ставит перед собой амбициозные уели и пока все выглядит очень хорошо. Команда идет пятой в чемпионате, отставая от первого квартета всего на 3 очка. Хочется обратить внимание на тот факт, что клуб потерпел всего одно поражение в 13 матчах. В последнем туре подопечные Сеска Фабрегаса уверенно одолели на своем поле Комо – 2:0.

Таким образом, серия без поражений в чемпионате достигла 11 матчей. Стоит отметить надежную игру в защите, всего 7 пропущенных мячей, хотя Комо не напоминает, команду оборонительного стиля. Не сыграют в предстоящем матче Доссена, Гольданига и Роберто. Интересно посмотреть, сможет ли Комо продолжить приютную серию без проигрышей.

Личные встречи

В очных противостояниях очевидный перевес на стороне миланского коллектива. Оба матча прошлого сезона Интер сумел выиграть с одинаковым счетом 2:0.

Прогноз

Такой матч точно стоит посмотреть, опытный гранд против амбициозного вчерашнего новичка. Конечно, Интер большой фаворит этой пары, но в таком матче есть высокая вероятность сенсации. Не думаю, что подопечным Киву будет легко в предстоящем матче, игра может пройти на встречных курсах. Я рискну поставить на обмен забитыми мячами за 1,9.