Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A
Чемпионат Италии
Интер Милан
06.12.2025 19:00 – FT 4 : 0
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:23
182
1

Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A

Без шансов для Комо

06 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:23
182
1 Comments
Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в матче чемпионата Италии сумел обыграть Комо со счетом 4:0 благодаря голам дуэта форвардов Лаутаро иТюрама, а также голам Чалханоглу и Аугусто.

Команда Комо, которая в случае победы могла подняться в топ-4, не сумела остановить миланцев.

Интер набирает 30 очков и на два пункта опережает Милан и Наполи, которые отстают на два балла при встрече в запасе.

Рома отстает на три очка.

Чемпионат Италии. 14-й тур

Интер – Комо 4:0
Голы: Лаутаро, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Аугусто, 86

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Барелла, Димарко, Луис Энрике (Аугусто, 77), Зьелински (Мхитарян, 71), Чалханоглу, Тюрам (Эспозито, 77), Лаутаро (Сушич, 88)

Комо: Бутез, Пош (Воивода, 46), Рамон, Карлос, Валле, Де Кунья, Перроне (Карет, 82), Пас, Аддай (Диао, 46), Карабальо (Кун, 82), Мората (Довикас, 32)

По теме:
Шанс для Динамо в ЛК. Соперник киевлян стал последним в Серии A
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер Милан Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06 декабря 2025, 04:42 1
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»

Боксер высказался о значимости Олимпиады

Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06 декабря 2025, 08:33 14
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Футбол | 06.12.2025, 15:04
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 06.12.2025, 20:43
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Одне з кращих атакувальних тріо в світі: Лаутаро-Еспозіто-Тюрам!
Ответить
0
Популярные новости
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 89
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем