Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A

Интер в матче чемпионата Италии сумел обыграть Комо со счетом 4:0 благодаря голам дуэта форвардов Лаутаро иТюрама, а также голам Чалханоглу и Аугусто.

Команда Комо, которая в случае победы могла подняться в топ-4, не сумела остановить миланцев.

Интер набирает 30 очков и на два пункта опережает Милан и Наполи, которые отстают на два балла при встрече в запасе.

Рома отстает на три очка.

Чемпионат Италии. 14-й тур

Интер – Комо 4:0

Голы: Лаутаро, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Аугусто, 86

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Барелла, Димарко, Луис Энрике (Аугусто, 77), Зьелински (Мхитарян, 71), Чалханоглу, Тюрам (Эспозито, 77), Лаутаро (Сушич, 88)

Комо: Бутез, Пош (Воивода, 46), Рамон, Карлос, Валле, Де Кунья, Перроне (Карет, 82), Пас, Аддай (Диао, 46), Карабальо (Кун, 82), Мората (Довикас, 32)