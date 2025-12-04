Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Украина. Премьер лига
Футболиста мобилизовали в ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники Печерского РТЦК в Киеве задержали бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Впоследствии экс-футболиста мобилизовали в ряды ВСУ.

По данным источника, во время инцидента сотрудники Шевченковского ТЦК якобы силой вытаскивали Гармаша из автомобиля — на это указывает оторванный карман на его кофте. В сети также появилось фото, которое, вероятно, сделано уже внутри помещения Печерского РТЦК и СП.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.

По теме:
Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
batistuta
Мабуть, його хтось зі своїх здав...
+2
aleks8-48
Знйшли цапа-відбувайла. Синка хоч одного депутата,або судді чи прокурора ЦТК послала в ЗСУ?
+1
Перець
Це коли ти в розшуку ,і пох на закон 
+1
Перший Серед Рівних в бані
Значить таки довелося силу застосовувати.
+1
Battersea
Ему сразу должны дать лейтенанта.
0
MaximusOne
Спіймали нелюди нквдшні, волелюбного українського козака ☹️
0
Maks23
Зачем внимание на этом футболисте акцентировать .. каждый день людей ломают в бусы закидывать...на утиль...
-13
