В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники Печерского РТЦК в Киеве задержали бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Впоследствии экс-футболиста мобилизовали в ряды ВСУ.

По данным источника, во время инцидента сотрудники Шевченковского ТЦК якобы силой вытаскивали Гармаша из автомобиля — на это указывает оторванный карман на его кофте. В сети также появилось фото, которое, вероятно, сделано уже внутри помещения Печерского РТЦК и СП.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП