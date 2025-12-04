Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 21:42 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:50
Кристиан Биловар восстановился после травмы

ФК Динамо. Кристиан Биловар

«Динамо» сообщило о состоянии травмированных игроков перед субботним матчем УПЛ против «Кудровки».

В списке футболистов, которые сейчас находятся в лазарете, отсутствует центральный защитник Кристиан Биловар, пропустивший десять матчей из-за травмы.

Показательно, что после его вынужденной паузы киевляне прервали свою серию без поражений и сейчас имеют четыре поражения подряд в чемпионате — от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1), «Колоса» (1:2) и «Полтавы» (1:2).

Сам Биловар убежден, что своей игрой заслужил вызов в национальную сборную Украины. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Кристиан Биловар чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Та він дубовий, просто грає в основі, тому що зять Суркіса
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
Всё теперь попрёт! 
Ответить
+2
Burevestnik
ну тепер всьо.
всім триндець - прийшов непереможний Біловар!!!
Ответить
+2
Singularis
Кудровка может вешаться
Ответить
+1
8number
Ну це всьо. Планам Кудрівки на перемогу прийшов кінець 😕
Непереможний Біловар make Dynamo great again!
Ответить
0
