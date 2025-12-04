В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

«Динамо» сообщило о состоянии травмированных игроков перед субботним матчем УПЛ против «Кудровки».

В списке футболистов, которые сейчас находятся в лазарете, отсутствует центральный защитник Кристиан Биловар, пропустивший десять матчей из-за травмы.

Показательно, что после его вынужденной паузы киевляне прервали свою серию без поражений и сейчас имеют четыре поражения подряд в чемпионате — от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1), «Колоса» (1:2) и «Полтавы» (1:2).

Сам Биловар убежден, что своей игрой заслужил вызов в национальную сборную Украины. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.