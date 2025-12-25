Эмери удивляет. Астон Вилла имеет 10 побед подряд во всех турнирах

Английская команда Астон Вилла, продолжая демонстрировать невероятную форму, одержала уже 10-ю победу подряд в разных турнирах.

Успешная серия успехов включает в себя 7 матчей Премьер-лиги и 3 игры Лиги Европы. И это новый клубный рекорд Астон Виллы.

Самая свежая победа оказалась 21 декабря на Вилла Парк в Бирмингеме, где хозяева поля одолели Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.

Эта серия побед позволила Астон Вилле закрепиться в топ-3 турнирной таблице АПЛ (36 очков), впереди только Арсенал (39) и Ман Сити (37).

В Лиге Европы команда Унаи Эмери уверенно проходит этап лиги, входя в топ-3 вместе с Лионом и Миттьюлландом (по 15 очков из 18).

Серия из 10 побед Астон Виллы

21.12. 19:30. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

14.12. 16:00. АПЛ. Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3

11.12. 22:00. ЛЕ. Базель – Астон Вилла – 1:2

06.12. 14:30. АПЛ. Астон Вилла – Арсенал – 2:1

03.12. 21:30. АПЛ. Брайтон – Астон Вилла – 3:4

30.11. 16:05. АПЛ. Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0

27.11. 19:45. ЛЕ. Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1

23.11. 16:00. АПЛ. Лидс – Астон Вилла – 1:2

09.11. 16:00. АПЛ. Астон Вилла – Борнмут – 4:0

06.11. 22:00. ЛЕ. Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив – 2:0

Читайте также: Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day

Победная серия Астон Виллы в сезоне 2025/26