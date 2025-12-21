Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд

21 декабря в 18:30 состоялся центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Юнайтед (2:1) в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Команды обменялись голами в конце первого тайма. На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же у Красных Дьяволов ответил Матеус Кунья (45+3 мин).

На 58-й минуте хозяева Морган Роджерс оформил дубль и принес победу Астон Вилле над Ман Юнайтед (2:1).

Астон Вилла под руководством Унаи Эмери одержала 10-ю победу подряд, если учитывать все турниры (7 в АПЛ и 3 в Лиге Европы).

В турнирной таблице АПЛ Астон Вилла занимает третье место (36 очков), продолжая погоню за Арсеналом и Ман Сити. У МЮ осталось 26 пунктов (7-е место).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

АПЛ. 17-й тур, 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Морган Роджерс, 45, 58 – Матеус Кунья, 45+3

Астон Вилла: Мартинес, Кеш, Конса, Линделеф, Матсен (Динь, 75), Камара (Богарде, 88), Онана (Буэндия, 84), Макгинн (Гессан, 84), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Мален, 75)

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Лейси, 85), Хевен, Шоу, Далот, Угарте (Зиркзе, 73), Фернандеш (Мартинес, 46), Доргу, Кунья, Маунт, Шешко (Флетчер, 73)

