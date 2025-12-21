Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2025 18:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 декабря 2025, 20:27 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
420
1

Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд

Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса

21 декабря 2025, 20:27 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
420
1 Comments
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 18:30 состоялся центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Юнайтед (2:1) в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись голами в конце первого тайма. На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же у Красных Дьяволов ответил Матеус Кунья (45+3 мин).

На 58-й минуте хозяева Морган Роджерс оформил дубль и принес победу Астон Вилле над Ман Юнайтед (2:1).

Астон Вилла под руководством Унаи Эмери одержала 10-ю победу подряд, если учитывать все турниры (7 в АПЛ и 3 в Лиге Европы).

В турнирной таблице АПЛ Астон Вилла занимает третье место (36 очков), продолжая погоню за Арсеналом и Ман Сити. У МЮ осталось 26 пунктов (7-е место).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

АПЛ. 17-й тур, 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Морган Роджерс, 45, 58 – Матеус Кунья, 45+3

Астон Вилла: Мартинес, Кеш, Конса, Линделеф, Матсен (Динь, 75), Камара (Богарде, 88), Онана (Буэндия, 84), Макгинн (Гессан, 84), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Мален, 75)

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Лейси, 85), Хевен, Шоу, Далот, Угарте (Зиркзе, 73), Фернандеш (Мартинес, 46), Доргу, Кунья, Маунт, Шешко (Флетчер, 73)

Фотогалерея

По теме:
Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Морган Роджерс Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Матеус Кунья Унаи Эмери
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21 декабря 2025, 17:11 6
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК

Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21 декабря 2025, 08:02 4
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Футбол | 21.12.2025, 19:53
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Футбол | 21.12.2025, 14:50
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Бо вогонь - стихія левів! Це всі знають. І мене їх зодіак, тому приємно за перемогу Вілли!🔥🦁 😊
Ответить
0
Популярные новости
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 2
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем