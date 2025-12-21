Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2025 18:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
21 декабря 2025, 20:43 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центральной игры 17-го тура Английской Премьер-лиги

Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 18:30 прошел центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Юнайтед (2:1) в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же ответил Матеус Кунья у Красных Дьяволов (45+3 мин).

На 58-й минуте хозяева Морган Роджерс оформил дубль и принес победу Астон Вилле над Ман Юнайтед (2:1).

АПЛ. 17-й тур, 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Морган Роджерс, 45, 58 – Матеус Кунья, 45+3

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Олли Уоткинс.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Патрик Доргу.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Джон МакГинн.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
