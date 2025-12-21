Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центральной игры 17-го тура Английской Премьер-лиги
21 декабря в 18:30 прошел центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Юнайтед (2:1) в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же ответил Матеус Кунья у Красных Дьяволов (45+3 мин).
На 58-й минуте хозяева Морган Роджерс оформил дубль и принес победу Астон Вилле над Ман Юнайтед (2:1).
АПЛ. 17-й тур, 21 декабря
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Морган Роджерс, 45, 58 – Матеус Кунья, 45+3
