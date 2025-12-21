Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
21 декабря 2025, 12:50 |
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
