Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Астон Вилла – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
|
