Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
20 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:30
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 декабря в 18:30 по Киеву

В воскресенье, 21 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Астон Вилла

Несмотря на ужасное начало сезона, коллектив сейчас показывает поистине невероятную игру. После 16 матчей Премьер-лиги на балансе команды есть 33 очка, позволяющих находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. При равном количестве туров расстояние от лидера, «Арсенала» составляет всего 3 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане проявляют себя отлично. За 6 туров «Астон Вилла» получила 15 баллов, позволяющих ей находиться на 3-м месте общей таблицы соревнований. Участие в плей-офф турнира уже обеспечено.

Манчестер Юнайтед

В текущем сезоне форма манкунианцев улучшилась, но она все равно далека от идеала. За 16 раундов чемпионата Англии коллективу удалось добыть в борьбе 26 очков – пока этого достаточно, чтобы находиться на 7-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-4 не очень велико – всего 3 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги красные дьяволы вылетели на стадии 1/32 финала от второлигового «Гримсби». В еврокубках клуб в этом году не выступает.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «МЮ». За этот отрезок манкунианцы одержали 4 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в каждом из 9 последних матчей.
  • «Манчестер Юнайтед» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.
  • «Астон Вилла» в свою очередь пропускала в 6/7 предыдущих поединках.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
21 декабря 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Обе забьют 1.6
Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
