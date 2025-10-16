Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Футболист Динамо заявил, что уже заслужил играть за сборную Украины

Кристиан Биловар хочет попасть в главную команду страны

Футболист Динамо заявил, что уже заслужил играть за сборную Украины
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар считает, что заслужил играть за сборную Украины по футболу.

«Конечно, мне бы хотелось получить шанс. Я не говорю, что должен играть в основе – на моей позиции выступает топ-игрок Забарный, который представляет один из лучших клубов мира.

Но я считаю, что заслужил вызов в сборную своим трудом. Было бы приятно поехать на сбор и почувствовать, что меня оценили. Когда увижу свое имя в списке, подумаю: «Круто, я это сделал благодаря себе».

В то же время понимаю, что в Украине многие могут воспринимать меня через призму того, чей я родственник», – сказал Биловар.

Кристиан Биловар сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
Комментарии 4



