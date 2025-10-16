Футболист Динамо заявил, что уже заслужил играть за сборную Украины

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар считает, что заслужил играть за сборную Украины по футболу.

«Конечно, мне бы хотелось получить шанс. Я не говорю, что должен играть в основе – на моей позиции выступает топ-игрок Забарный, который представляет один из лучших клубов мира.

Но я считаю, что заслужил вызов в сборную своим трудом. Было бы приятно поехать на сбор и почувствовать, что меня оценили. Когда увижу свое имя в списке, подумаю: «Круто, я это сделал благодаря себе».

В то же время понимаю, что в Украине многие могут воспринимать меня через призму того, чей я родственник», – сказал Биловар.