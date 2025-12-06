Англия06 декабря 2025, 07:59 |
Когда играют Арсенал и Ливерпуль? Все прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26
С 6 по 8 декабря в Англии состоится поединки 15-го тура
🏆 С 6 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26:
- 06.12. 14:30 Астон Вилла – Арсенал
- 06.12. 17:00 Борнмут – Челси
- 06.12. 17:00 Манчестер Сити – Сандерленд
- 06.12. 17:00 Ньюкасл – Бернли
- 06.12. 17:00 Тоттенхэм – Брентфорд
- 06.12. 17:00 Эвертон – Ноттингем Форест
- 06.12. 19:30 Лидс – Ливерпуль
- 07.12. 16:00 Брайтон – Вест Хэм
- 07.12. 18:30 Фулхэм – Кристал Пэлас
- 06.12. 22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|27 - 7
|06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал
|33
|2
|Манчестер Сити
|14
|9
|1
|4
|32 - 16
|06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут
|28
|3
|Астон Вилла
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
|27
|4
|Челси
|14
|7
|3
|4
|25 - 15
|06.12.25 17:00 Борнмут - Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси
|24
|5
|Кристал Пэлас
|14
|6
|5
|3
|18 - 11
|07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд
|23
|6
|Сандерленд
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон
|23
|7
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
|22
|10
|Эвертон
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон
|21
|11
|Тоттенхэм
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси
|19
|12
|Ньюкасл
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
|19
|13
|Брентфорд
|14
|6
|1
|7
|21 - 22
|06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд
|19
|14
|Борнмут
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|06.12.25 17:00 Борнмут - Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут
|19
|15
|Фулхэм
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед
|15
|17
|Лидс
|14
|4
|2
|8
|16 - 26
|06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс
|14
|18
|Вест Хэм
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
|12
|19
|Бёрнли
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал
|10
|20
|Вулверхэмптон
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон
|2
