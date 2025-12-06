Украинский защитник не сыграет в матче Премьер-лиги из-за запрета Динамо

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 18:00.

В этом поединке гости не смогут рассчитывать на четырех игроков – трое травмированы, а вот защитник Алексей Гусев, который является сыном легендарного экс-игрока киевского клуба Олега Гусева, не сможет выйти на поле из-за запрета со стороны «Динамо».

«Футбольный клуб «Кудровка» продолжает подготовку к поединку 15-го тура, в котором команда встретится с «Динамо». Матч состоится в столице – на стадионе «Оболонь-Арена».

Что касается кадровых новостей, то остаются в лазарете команды Андрей Тотовицкий, Юрий Потимков и Владислав Шаповал. Алексей Гусев не поможет «Кудровке» из-за арендных условий, поскольку принадлежит именно киевскому клубу.

Вместо них тренировались в общей группе опытные Евгений Морозко и Антон Яшков», – сообщила пресс-служба «Кудровки».