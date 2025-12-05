Ньюкасл – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 6 декабря в 17:00 по Киеву
В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Ньюкасл
Не слишком уверенные результаты показывают «сороки» в текущем сезоне. За 14 туров Премьер-лиги им удалось набрать 19 зачетных пунктов, которые пока разрешают занимать 12-ю позицию турнирной таблицы. От зоны вылета и топ-3 турнира команда отделяет 7 и 8 баллов соответственно. В Кубке лиги клуб выбил «Брэдфорд» и «Тоттенхэм», благодаря чему прошел в четвертьфинал, где сыграет против «Фулхема».
В Лиге чемпионов англичане одержали 3 победы за 5 игр, поэтому с 9-ю баллами на счету пока занимают 11-е место общей таблицы соревнований. Хотя расстояние от коллективов совсем небольшое – от нужного топ-8 «Ньюкасл» отстал на 1 очко.
Бернли
А вот у бордовых дела обстоят плохо. После 14 игр АПЛ на их балансе только 10 баллов, благодаря которым «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы. От безопасной 17 позиции клуб отстает уже на 4 очка.
В Кубке английской лиги команда дошла до 1/16 финала, где вылетела от «Кардиффа» из Первой лиги.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» за это время одержали 4 победы, а еще в 1 поединке выигрыш в серии пенальти одержал «Бернли».
Интересные факты
- В последних 7 домашних играх «Ньюкасл» одержал 6 побед и 1 раз сыграл вничью.
- «Бернли» проиграл каждый из 5 предыдущих поединков.
- «Бернли» пропустил 28 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.
17:00
