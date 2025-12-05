В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Не слишком уверенные результаты показывают «сороки» в текущем сезоне. За 14 туров Премьер-лиги им удалось набрать 19 зачетных пунктов, которые пока разрешают занимать 12-ю позицию турнирной таблицы. От зоны вылета и топ-3 турнира команда отделяет 7 и 8 баллов соответственно. В Кубке лиги клуб выбил «Брэдфорд» и «Тоттенхэм», благодаря чему прошел в четвертьфинал, где сыграет против «Фулхема».

В Лиге чемпионов англичане одержали 3 победы за 5 игр, поэтому с 9-ю баллами на счету пока занимают 11-е место общей таблицы соревнований. Хотя расстояние от коллективов совсем небольшое – от нужного топ-8 «Ньюкасл» отстал на 1 очко.

Бернли

А вот у бордовых дела обстоят плохо. После 14 игр АПЛ на их балансе только 10 баллов, благодаря которым «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы. От безопасной 17 позиции клуб отстает уже на 4 очка.

В Кубке английской лиги команда дошла до 1/16 финала, где вылетела от «Кардиффа» из Первой лиги.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» за это время одержали 4 победы, а еще в 1 поединке выигрыш в серии пенальти одержал «Бернли».

Интересные факты

В последних 7 домашних играх «Ньюкасл» одержал 6 побед и 1 раз сыграл вничью.

«Бернли» проиграл каждый из 5 предыдущих поединков.

«Бернли» пропустил 28 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.