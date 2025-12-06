Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.12.2025 17:00 – FT 2 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2025, 19:05 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:17
312
2

Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему

В еще одном параллельном матче 15-го тура АПЛ Ньюкасл справился с Бернли

06 декабря 2025, 19:05 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:17
312
2 Comments
Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря стартовали поединки 15-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Эвертон на своем поле добыл убедительную победу над Ноттингемом Форест с счетом 3:0. Голами за ирисок отличились Никола Миленкович (автогол), Тьерно Барри и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский левый защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко отыграл весь матч и отметился желтой карточкой на 84-й минуте. Представитель Украины в составе лесников Александр Зинченко пропустил встречу из-за травмы.

Тоттенхэм в лондонском дерби разобрался с Брентфордом – 2:0. Голы положили Ришарлиссон и Хави Симонс – для нидерландца это первый забитый мяч в футболке шпор.

За Брентфорд 76 минут провел хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, который получил желтую на 72-й.

В еще одном параллельном поединке Ньюкасл спокойно выиграл у Бернли 2:1 благодаря голам Бруно Гимараеша и Энтони Гордона.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Эвертон – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43

Ньюкасл – Бернли – 2:1

Голы: Бруно Гимараеш, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флемминг, 90+4 (пен.)

Удаление: Лукас Пирес, 43 (Бернли)

По теме:
Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ
Ассист рабоной и гол-пушка. Ман Сити разгромил Сандерленд
Челси теряет форму. Лондонцы снова не смогли выиграть в АПЛ
Ньюкасл Бернли Тоттенхэм Брентфорд Эвертон Ноттингем Форест Виталий Миколенко Александр Зинченко Хави Симонс Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Футбол | 06 декабря 2025, 08:35 0
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль

Прогнозируем, как завершится центральный матч Астон Вилла – Арсенал и другие поединки

Манчестер Сити – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 06 декабря 2025, 17:00 0
Манчестер Сити – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Футбол | 06.12.2025, 17:28
Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Бешенная плотность с 4 по 14 место. Одна победа ты в ЛЧ, один проигрыш почти у зоны вылета.
Ответить
0
Andromed
Брентфорд трохи здав обороти, добре що хоча би Ярмолюк продовжує бути основним
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем