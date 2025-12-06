Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему
В еще одном параллельном матче 15-го тура АПЛ Ньюкасл справился с Бернли
6 декабря стартовали поединки 15-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Эвертон на своем поле добыл убедительную победу над Ноттингемом Форест с счетом 3:0. Голами за ирисок отличились Никола Миленкович (автогол), Тьерно Барри и Кирнан Дьюсбери-Холл.
Украинский левый защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко отыграл весь матч и отметился желтой карточкой на 84-й минуте. Представитель Украины в составе лесников Александр Зинченко пропустил встречу из-за травмы.
Тоттенхэм в лондонском дерби разобрался с Брентфордом – 2:0. Голы положили Ришарлиссон и Хави Симонс – для нидерландца это первый забитый мяч в футболке шпор.
За Брентфорд 76 минут провел хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, который получил желтую на 72-й.
В еще одном параллельном поединке Ньюкасл спокойно выиграл у Бернли 2:1 благодаря голам Бруно Гимараеша и Энтони Гордона.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Эвертон – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0
Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43
Ньюкасл – Бернли – 2:1
Голы: Бруно Гимараеш, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флемминг, 90+4 (пен.)
Удаление: Лукас Пирес, 43 (Бернли)
