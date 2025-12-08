Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.12.2025 17:00 – FT 2 : 0
Брентфорд
Англия
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря Тоттенхэм выиграл лондонское дерби у Брентфорда в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор на их домашней арене. Голы забили Ришарлисон и Хави Симонс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для нидерландца этот мяч стал первым в футболке лондонской команды.

В составе Брентфорда 76 минут без результативных действий отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43

Видеообзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
Тоттенхэм Брентфорд видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ришарлисон Хави Симонс Егор Ярмолюк
