Англия08 декабря 2025, 07:13 |
14
0
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
08 декабря 2025, 07:13 |
14
0
6 декабря Тоттенхэм выиграл лондонское дерби у Брентфорда в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор на их домашней арене. Голы забили Ришарлисон и Хави Симонс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для нидерландца этот мяч стал первым в футболке лондонской команды.
В составе Брентфорда 76 минут без результативных действий отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0
Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43
Видеообзор матча
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 07:54 4
Михаил может оказаться в «Севилье»
Хоккей | 07 декабря 2025, 22:56 12
Команда сумела обыграть Казахстан
Футбол | 07.12.2025, 16:58
Футбол | 08.12.2025, 06:02
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 07:43 8
07.12.2025, 16:47 10
07.12.2025, 20:24 5
06.12.2025, 23:46 5
07.12.2025, 16:55 92
07.12.2025, 08:57 10
06.12.2025, 08:06 3
06.12.2025, 02:02