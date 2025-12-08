6 декабря Тоттенхэм выиграл лондонское дерби у Брентфорда в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор на их домашней арене. Голы забили Ришарлисон и Хави Симонс.

Для нидерландца этот мяч стал первым в футболке лондонской команды.

В составе Брентфорда 76 минут без результативных действий отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43

Видеообзор матча