Известный итальянский тренер перенес операцию из-за проблем с сердцем
Маурицио Сарри на определенный период покинул команду
Известный итальянский тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри успешно перенес операцию на сердце перед завершением 2025 года.
66-летний специалист был вынужден пройти хирургическое вмешательство из-за выявленной фибрилляции предсердий.
В поликлинике Тор Вергата главный коуч «Лацио» прошел процедуру для лечения нарушений сердечного ритма. За операцией вживую наблюдал врач «орлов» – Итало Лео.
Ожидается, что Сарри вернется к работе с командой уже в ближайшие дни.
«ФК «Лацио» сообщает, что главный тренер Маурицио Сарри, в связи с выявленной фибрилляцией предсердий, прошел процедуру транскатетерной абляции с использованием технологии PFA в поликлинике Тор Вергата.
Операцию провел профессор Андреа Натале – международный пионер с более чем тридцатилетним опытом лечения этой патологии – успешно.
На операции присутствовал главный врач ФК «Лацио», доктор Итало Лео. В ближайшие дни тренер вернется к регулярному руководству командой», – сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, что Сарри вернулся в римский клуб летом 2025 года после годового перерыва. На сегодня «Лацио» находится на восьмой позиции Серии А, имея в активе 24 балла.
