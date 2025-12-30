Известный итальянский тренер перенес операцию из-за проблем с сердцем

Известный итальянский тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри успешно перенес операцию на сердце перед завершением 2025 года.

66-летний специалист был вынужден пройти хирургическое вмешательство из-за выявленной фибрилляции предсердий.

В поликлинике Тор Вергата главный коуч «Лацио» прошел процедуру для лечения нарушений сердечного ритма. За операцией вживую наблюдал врач «орлов» – Итало Лео.

Ожидается, что Сарри вернется к работе с командой уже в ближайшие дни.

«ФК «Лацио» сообщает, что главный тренер Маурицио Сарри, в связи с выявленной фибрилляцией предсердий, прошел процедуру транскатетерной абляции с использованием технологии PFA в поликлинике Тор Вергата.

Операцию провел профессор Андреа Натале – международный пионер с более чем тридцатилетним опытом лечения этой патологии – успешно.

На операции присутствовал главный врач ФК «Лацио», доктор Итало Лео. В ближайшие дни тренер вернется к регулярному руководству командой», – сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что Сарри вернулся в римский клуб летом 2025 года после годового перерыва. На сегодня «Лацио» находится на восьмой позиции Серии А, имея в активе 24 балла.