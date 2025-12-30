Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замбия – Марокко – 0:3. Дубль Эль-Кааби, гол Браима. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Замбия
29.12.2025 21:00 – FT 0 : 3
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 01:37 |
19
0

Замбия – Марокко – 0:3. Дубль Эль-Кааби, гол Браима. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

30 декабря 2025, 01:37 |
19
0
Замбия – Марокко – 0:3. Дубль Эль-Кааби, гол Браима. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Марокко дома разгромила команду Замбии со счетом 3:0. Поединок прошел в Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил в ворота сборной Замбии.

Замбия не нанесла ни одного удара в створ ворот (19–5 по ударам, 5–0 по ударам в створ в пользу Марокко).

Команда Марокко вышла в плей-офф, сборная Замбии выбыла из турнира.

Кубок африканских наций

Группа A. 3-й тур, 29.12.2025

Замбия – Марокко – 0:3

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Марокко).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Марокко).
По теме:
ВИДЕО. Конкурент Яремчука забил невероятный гол бисиклетой на КАН
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Драконы в огне. Порту переиграл AVS и упрочил лидерство в Португалии
сборная Марокко по футболу сборная Замбии по футболу видео голов и обзор Браим Диас Аюб Эль-Кааби Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29 декабря 2025, 08:03 10
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Клуб готовит кадровую чистку

Известный итальянский тренер перенес операцию из-за проблем с сердцем
Футбол | 30 декабря 2025, 01:16 0
Известный итальянский тренер перенес операцию из-за проблем с сердцем
Известный итальянский тренер перенес операцию из-за проблем с сердцем

Маурицио Сарри на определенный период покинул команду

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
Теннис | 29.12.2025, 22:11
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 10
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
28.12.2025, 19:29 6
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем