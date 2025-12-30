Вечером 29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Марокко дома разгромила команду Замбии со счетом 3:0. Поединок прошел в Рабате.

У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил в ворота сборной Замбии.

Замбия не нанесла ни одного удара в створ ворот (19–5 по ударам, 5–0 по ударам в створ в пользу Марокко).

Команда Марокко вышла в плей-офф, сборная Замбии выбыла из турнира.

Кубок африканских наций

Группа A. 3-й тур, 29.12.2025

Замбия – Марокко – 0:3

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27