Замбия – Марокко – 0:3. Дубль Эль-Кааби, гол Браима. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
Вечером 29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.
Сборная Марокко дома разгромила команду Замбии со счетом 3:0. Поединок прошел в Рабате.
У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил в ворота сборной Замбии.
Замбия не нанесла ни одного удара в створ ворот (19–5 по ударам, 5–0 по ударам в створ в пользу Марокко).
Команда Марокко вышла в плей-офф, сборная Замбии выбыла из турнира.
Кубок африканских наций
Группа A. 3-й тур, 29.12.2025
Замбия – Марокко – 0:3
Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27
События матча
