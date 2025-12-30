ОФИЦИАЛЬНО. Севилья расторгла контракт с экс-вратарем сборной Испании

Испанская «Севилья» официально объявила о расставании с 27-летним вратарем Альваро Фернандесом.

Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Альваро защищал цвета «Севильи» с декабря 2024 года после трансфера из «Уэски». На его счету 11 матчей за «нервионцев», из которых четыре он провел на ноль.

Вратарь также имеет в активе один матч за сборную Испании – это произошло в товарищеском поединке 2021 года против Литвы (4:0).