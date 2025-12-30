Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья расторгла контракт с экс-вратарем сборной Испании
Испания
30 декабря 2025, 01:34 | Обновлено 30 декабря 2025, 01:36
Альваро Фернандес и клуб договорились о прекращении сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Фернандес

Испанская «Севилья» официально объявила о расставании с 27-летним вратарем Альваро Фернандесом.

Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Альваро защищал цвета «Севильи» с декабря 2024 года после трансфера из «Уэски». На его счету 11 матчей за «нервионцев», из которых четыре он провел на ноль.

Вратарь также имеет в активе один матч за сборную Испании – это произошло в товарищеском поединке 2021 года против Литвы (4:0).

Барселона возвращает лидера: он не играл из-за психологических проблем
Игрок из Ла Лиги под следствием: первое заявление после обвинений в насилии
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Севилья расторжение контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Севилья
Сообщить об ошибке

