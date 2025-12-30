ОФИЦИАЛЬНО. Севилья расторгла контракт с экс-вратарем сборной Испании
Альваро Фернандес и клуб договорились о прекращении сотрудничества
Испанская «Севилья» официально объявила о расставании с 27-летним вратарем Альваро Фернандесом.
Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.
Альваро защищал цвета «Севильи» с декабря 2024 года после трансфера из «Уэски». На его счету 11 матчей за «нервионцев», из которых четыре он провел на ноль.
Вратарь также имеет в активе один матч за сборную Испании – это произошло в товарищеском поединке 2021 года против Литвы (4:0).
ℹ️ El #SevillaFC y @alvaroferllo98 llegan a un acuerdo para su desvinculación del club. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой
Украинцем интересуется «Галатасарай»