Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
30 декабря 2025, 01:33
Игрок из Ла Лиги под следствием: первое заявление после обвинений в насилии

Форвард Эльче дал публичный комментарий

Игрок из Ла Лиги под следствием: первое заявление после обвинений в насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир

Форвард «Эльче» Рафа Мир дал публичный комментарий относительно обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против него.

Стоит отметить, что в начале осени 2024 года игрока взяли под стражу из–за подозрения в совершении преступления в отношении двух женщин. По словам одной из истиц, инцидент произошел во время частной вечеринки в доме спортсмена, куда девушки поехали после знакомства с Миром в ночном заведении.

Сейчас судебное дело находится на стадии рассмотрения. Игроку, права на которого принадлежат «Севилье», строго запрещено приближаться к потерпевшим ближе чем на 500 метров или выходить с ними на связь.

«Процесс расследования продвигается успешно. Мы ожидаем финальный обвинительный акт. Хотя мне может грозить срок, я сохраняю полное спокойствие. Я искренне хочу выступить в суде, чтобы доказать свою полную невиновность.

Сейчас я полностью сконцентрирован на профессиональной деятельности и личной жизни. Информационный шум вокруг этой темы меня не смущает. Я имею право без препятствий продолжать карьеру за пределами страны», – заявил Мир в беседе для ютуб–канала Charlando con Temo.

Рафа Мир Эльче Севилья Ла Лига скандал суд
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
