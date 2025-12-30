Игрок из Ла Лиги под следствием: первое заявление после обвинений в насилии
Форвард Эльче дал публичный комментарий
Форвард «Эльче» Рафа Мир дал публичный комментарий относительно обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против него.
Стоит отметить, что в начале осени 2024 года игрока взяли под стражу из–за подозрения в совершении преступления в отношении двух женщин. По словам одной из истиц, инцидент произошел во время частной вечеринки в доме спортсмена, куда девушки поехали после знакомства с Миром в ночном заведении.
Сейчас судебное дело находится на стадии рассмотрения. Игроку, права на которого принадлежат «Севилье», строго запрещено приближаться к потерпевшим ближе чем на 500 метров или выходить с ними на связь.
«Процесс расследования продвигается успешно. Мы ожидаем финальный обвинительный акт. Хотя мне может грозить срок, я сохраняю полное спокойствие. Я искренне хочу выступить в суде, чтобы доказать свою полную невиновность.
Сейчас я полностью сконцентрирован на профессиональной деятельности и личной жизни. Информационный шум вокруг этой темы меня не смущает. Я имею право без препятствий продолжать карьеру за пределами страны», – заявил Мир в беседе для ютуб–канала Charlando con Temo.
