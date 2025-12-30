ФОТО. Преданный футболу: Арда Туран посетил три матча АПЛ за два дня
Тренер «горняков» следил за игрой топ-команд
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран с пользой проводит зимнюю паузу.
Турецкий специалист отправился в Англию, чтобы вживую посмотреть матчи топ-команд местной лиги. За два дня Арда посетил три поединка в Лондоне.
В субботу, 27 декабря, Туран посетил матчи «Арсенал» – «Брайтон» (2:1) и «Челси» – «Астон Вилла» (1:2).
На следующий день тренер следил за игрой «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» (0:1).
Занимался турецкий тренер саутингом или просто наслаждался футболом неизвестно, однако очевидно, что Арда удачно провел выходные в Англии.
🇹🇷✈️ Shakhtar Donetsk manager Arda Turan spent a weekend in London watching Premier League football! 🏟️— EuroFoot (@eurofootcom) December 29, 2025
First, Arsenal vs Brighton, Chelsea vs Aston Villa, then Crystal Palace vs Tottenham the following day.🕵️♂️ pic.twitter.com/qmdtVPHIaJ
