Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Преданный футболу: Арда Туран посетил три матча АПЛ за два дня
Англия
30 декабря 2025, 01:46 | Обновлено 30 декабря 2025, 01:52
ФОТО. Преданный футболу: Арда Туран посетил три матча АПЛ за два дня

Тренер «горняков» следил за игрой топ-команд

ФОТО. Преданный футболу: Арда Туран посетил три матча АПЛ за два дня
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран с пользой проводит зимнюю паузу.

Турецкий специалист отправился в Англию, чтобы вживую посмотреть матчи топ-команд местной лиги. За два дня Арда посетил три поединка в Лондоне.

В субботу, 27 декабря, Туран посетил матчи «Арсенал» – «Брайтон» (2:1) и «Челси» – «Астон Вилла» (1:2).

На следующий день тренер следил за игрой «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» (0:1).

Занимался турецкий тренер саутингом или просто наслаждался футболом неизвестно, однако очевидно, что Арда удачно провел выходные в Англии.

ФОТО. Преданный футболу: Арда Туран посетил три матча АПЛ за два дня

Арда Туран чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Астон Вилла Челси - Астон Вилла Арсенал Лондон Арсенал - Брайтон Брайтон Кристал Пэлас Тоттенхэм Кристал Пэлас - Тоттенхэм фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
