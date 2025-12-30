Барселона возвращает лидера: он не играл из-за психологических проблем
Неожиданное появление на тренировке
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернулся к тренировочному процессу в составе коллектива. Уругвайский центрбек был замечен на сегодняшнем открытом занятии «сине–гранатовых».
Стоит напомнить, что в первых числах декабря футболист обратился к руководству с просьбой предоставить ему паузу для восстановления душевного равновесия и решения психологических трудностей.
За время своего отсутствия Араухо совершил паломничество по христианским святыням в Иерусалиме, а также провел некоторое время в Уругвае.
