  Барселона возвращает лидера: он не играл из-за психологических проблем
Испания
30 декабря 2025, 01:52 | Обновлено 30 декабря 2025, 01:53
Неожиданное появление на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернулся к тренировочному процессу в составе коллектива. Уругвайский центрбек был замечен на сегодняшнем открытом занятии «сине–гранатовых».

Стоит напомнить, что в первых числах декабря футболист обратился к руководству с просьбой предоставить ему паузу для восстановления душевного равновесия и решения психологических трудностей.

За время своего отсутствия Араухо совершил паломничество по христианским святыням в Иерусалиме, а также провел некоторое время в Уругвае.

Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
