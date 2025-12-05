Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.12.2025 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:37
21
0

Тоттенхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 6 декабря в 17:00 по Киеву

05 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:37
21
0
Тоттенхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 6 декабря состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Текущий сезон проходит для команды достаточно непросто, особенно это видно в последних играх. В общем, за 14 туров Премьер-лиги лондонцам удалось набрать 19 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. От топ-3 клуб отстает на 8 очков, а от зоны вылета – на 7. Из Кубка английской лиги «шпоры» вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане также выступают не слишком уверенно. После 5 игр на их балансе есть 8 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку общей таблицы соревнований. От топ-8 «Тоттенхэм» на данный момент отделяет 2 очка.

Брентфорд

«Пчелы» проводят довольно схожий сезон, однако в их случае это настоящее достижение, ведь после ухода тренера и большого количества важных игроков команда находится на стадии перестройки («Тоттенхэм», в конце концов, тоже). После 14 игр Премьер-лиги клуб имеет на балансе 19 очков и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Однако, как упоминалось ранее, ситуация между клубами довольно плотная, так что даже несколько баллов могут все изменить.

В Кубке английской лиги команда выбила «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировалась в 1/4 финала, где сыграет против «Манчестер Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Тоттенхэм». «Шпоры» победили в 3-х поединках, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 матче победил «Брентфорд».

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 5-х играх. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.
  • «Брентфорд» проиграл в каждом из трех последних выездных поединков.
  • «Тоттенхэм» имеет только 1 выигрыш в предыдущих 6-х домашних матчах.
  • Ни «Тоттенхэм», ни «Брентфорд» не могут сохранить ворота сухими уже в течение 5 поединков.

Прогноз

Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
6 декабря 2025 -
17:00
Брентфорд
Обе забьют 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вундеркинд Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб, но есть нюанс
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Ньюкасл – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»
Футбол | 05 декабря 2025, 18:29 0
Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»
Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»

Олег считает, что у киевлян есть проблемы в обороне

В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04 декабря 2025, 22:07 4
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками

Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Шанс от Костюка? Четыре игрока Динамо U-19 могут сыграть против Кудровки
Футбол | 05.12.2025, 15:05
Шанс от Костюка? Четыре игрока Динамо U-19 могут сыграть против Кудровки
Шанс от Костюка? Четыре игрока Динамо U-19 могут сыграть против Кудровки
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05.12.2025, 11:47
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 10
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ради отца я решил провести бой с этим парнем»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ради отца я решил провести бой с этим парнем»
03.12.2025, 23:10 3
Бокс
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем