В субботу, 6 декабря состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Текущий сезон проходит для команды достаточно непросто, особенно это видно в последних играх. В общем, за 14 туров Премьер-лиги лондонцам удалось набрать 19 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. От топ-3 клуб отстает на 8 очков, а от зоны вылета – на 7. Из Кубка английской лиги «шпоры» вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане также выступают не слишком уверенно. После 5 игр на их балансе есть 8 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку общей таблицы соревнований. От топ-8 «Тоттенхэм» на данный момент отделяет 2 очка.

Брентфорд

«Пчелы» проводят довольно схожий сезон, однако в их случае это настоящее достижение, ведь после ухода тренера и большого количества важных игроков команда находится на стадии перестройки («Тоттенхэм», в конце концов, тоже). После 14 игр Премьер-лиги клуб имеет на балансе 19 очков и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Однако, как упоминалось ранее, ситуация между клубами довольно плотная, так что даже несколько баллов могут все изменить.

В Кубке английской лиги команда выбила «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировалась в 1/4 финала, где сыграет против «Манчестер Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Тоттенхэм». «Шпоры» победили в 3-х поединках, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 матче победил «Брентфорд».

Интересные факты

«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 5-х играх. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.

«Брентфорд» проиграл в каждом из трех последних выездных поединков.

«Тоттенхэм» имеет только 1 выигрыш в предыдущих 6-х домашних матчах.

Ни «Тоттенхэм», ни «Брентфорд» не могут сохранить ворота сухими уже в течение 5 поединков.

Прогноз

Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.