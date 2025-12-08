Англия08 декабря 2025, 06:44 |
Ньюкасл – Бернли – 2:1. Как был забит сухой лист. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
08 декабря 2025, 06:44 |
6 декабря Ньюкасл на своем поле переиграл команду Бернли со счетом 2:1 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Первый гол для сорок на 31-й минуте забил Бруно Гимараеш, который оформил «сухой лист» – поразил ворота соперников прямым ударом с углового.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Ньюкасл – Бернли – 2:1
Голы: Бруно, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флемминг, 90+4 (пен.)
Удаление: Лукас Пирес, 43
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Зиан Флемминг (Бёрнли).
45’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
43’
Лукас Пирес (Бёрнли) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
