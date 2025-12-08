6 декабря Ньюкасл на своем поле переиграл команду Бернли со счетом 2:1 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Первый гол для сорок на 31-й минуте забил Бруно Гимараеш, который оформил «сухой лист» – поразил ворота соперников прямым ударом с углового.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Ньюкасл – Бернли – 2:1

Голы: Бруно, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флемминг, 90+4 (пен.)

Удаление: Лукас Пирес, 43

Видеообзор матча