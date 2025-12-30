Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
30 декабря 2025, 05:23 | Обновлено 30 декабря 2025, 06:29
Сборная Украины по мини-футболу, готовясь к ЧЕ-2026, провела два спарринга

Николай Цымбал рассказал про матчи против Словакии (3:1) и Чехии (2:2)

EMF

Сборная Украины по мини-футболу активно готовится к чемпионату Европы 2026, который состоится летом.

Тренер-консультант национальной команды Николай Цымбал рассказал о подготовке сборной Украины к будущему чемпионату Европы и о товарищеских матчах против Словакии (3:1) и Чехии (2:2):

«К турниру в Словакии запланировано три учебно-тренировочных сбора, один из которых уже прошел. На его основе будет сформирован состав команды, которая представит Украину на чемпионате Европы. По сравнению с предыдущим чемпионом мира в Баку нынешняя сборная омолодилась. В состав вошли квалифицированные игроки, воспитанники сильных футбольных школ, которые мотивированы достойно выступить за страну.

Во время подготовки проведены две товарищеские игры с будущими хозяевами турнира – Словакией и Чехией. В первом матче Украина обыграла Словакию 3:1, уступая по ходу игры 0:1. Стоит отметить, что в Словакии мини-футбол очень развит. На матче присутствовали послы словацкой сборной Юрай Куцка и Томаш Губочан. Украинцы проявили волю и характер и одержали победу. Во втором матче с Чехией, уступая 0:2, команда смогла сравнять счет до 2:2 и еще имела шансы на победу в конце поединка.

До старта чемпионата планируются еще два мини-сбора, чтобы окончательно определить сильнейших игроков сборной».

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии. Для сборной Украины это будет шестое подряд выступление на чемпионате Европы.

мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Николай Цымбал Чехия - Украина Словакия - Украина
Николай Степанов
