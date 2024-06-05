Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

5 июня в 17:00 в матче 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

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Интересно, что два года назад Украина также на стадии 1/8 финала Евро-2022 проиграла Франции (0:1). Реванш взять не удалось. Получилось дежавю – нова поражение с минимальной разницей в один мяч.

Украинцы все время уступали – 0:1, 0:2, 1:2, 1:3, 2:3. У сине-желтых голами отличились Александр Колесников (35 мин) и Игорь Тихненко (39 мин). Финальный штурм успеха не принес, поскольку отлично сыграл вратарь французов.

Ранее сборная Украины в групповом раунде обыграла команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграла Казахстану (2:3). Сине-желтые набрали 6 очков и заняли второе место в группе B.

Франция в четвертьфинале сыграет против лучшего в паре Черногория – Польша. Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 5 июня

Пары 1/8 финала (по сетке, время киевское)

20:00. Черногория – Польша

17:00. Украина – Франция – 2:3

Голы (у Украины): Александр Колесников, 35, Игорь Тихненко, 39

13:30. Сербия – Венгрия – 4:1

– Венгрия – 4:1 23:00. Словакия – Бельгия

12:00. Румыния – Грузия – 3:0

– Грузия – 3:0 21:30. Босния и Герцеговина – Чехия

15:00. Казахстан – Словения – 1:0

– Словения – 1:0 18:30. Азербайджан – Болгария

Видеозапись матча