Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу

В боснийском Сараево завершен групповой раунд чемпионата Европы 2024 по мини-футболу.

По его итогам определены команды, которые сыграют в 1/8 финала.

Сборная Украины в групповом раунде обыграла команды Англии (5:2) и Греции (0:1), а затем проиграла Казахстану (2:3).

Сине-желтые набрали 6 очков и заняли второе место в группе B. Казахстан стал победителем группы (6 баллов), а Англия и Греция (по 3) выбыли из турнира.

Команда Виталия Мельника в 1/8 финала сыграет против сборной Франции, занявшей 2-е место в группе F.

Поединок 1/8 финала ЧЕ-2024 между Украиной и Францией состоится 5 июня в 17:00 по Киеву. Победитель выйдет в четвертьфинал на лучшего в паре Черногория – Польша.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 5 июня

Пары 1/8 финала (по сетке, время киевское)

20:00. Черногория – Польша

17:00. Украина – Франция

– Франция 13:30. Сербия – Венгрия

23:00. Словакия – Бельгия

12:00. Румыния – Грузия

21:30. Босния и Герцеговина – Чехия

15:00. Казахстан – Словения

18:30. Азербайджан – Болгария

Сетка плей-офф (левая сетка, время CET)

Сетка плей-офф (правая сетка, время CET)

Полная сетка плей-офф

Итоговые турнирные таблицы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Результаты матчей