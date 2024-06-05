Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции
В боснийском Сараево завершен групповой раунд чемпионата Европы 2024 по мини-футболу.
По его итогам определены команды, которые сыграют в 1/8 финала.
Сборная Украины в групповом раунде обыграла команды Англии (5:2) и Греции (0:1), а затем проиграла Казахстану (2:3).
Сине-желтые набрали 6 очков и заняли второе место в группе B. Казахстан стал победителем группы (6 баллов), а Англия и Греция (по 3) выбыли из турнира.
Команда Виталия Мельника в 1/8 финала сыграет против сборной Франции, занявшей 2-е место в группе F.
Поединок 1/8 финала ЧЕ-2024 между Украиной и Францией состоится 5 июня в 17:00 по Киеву. Победитель выйдет в четвертьфинал на лучшего в паре Черногория – Польша.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния), 5 июня
Пары 1/8 финала (по сетке, время киевское)
- 20:00. Черногория – Польша
- 17:00. Украина – Франция
- 13:30. Сербия – Венгрия
- 23:00. Словакия – Бельгия
- 12:00. Румыния – Грузия
- 21:30. Босния и Герцеговина – Чехия
- 15:00. Казахстан – Словения
- 18:30. Азербайджан – Болгария
Сетка плей-офф (левая сетка, время CET)
Сетка плей-офф (правая сетка, время CET)
Полная сетка плей-офф
Итоговые турнирные таблицы
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Результаты матчей
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