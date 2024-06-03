Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением
В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
3 июня в 20:30 сборная Украины проиграла команде Казахстана (2:3).
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Хотя Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу. Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением (6 очков). Соперник Украины в 1/8 финала станет известен позже.
1 июня сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2). 2 июня в матче 2-го тура Украина нанесла поражение Греции (1:0).
Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния), 1–8 июня
Группа B
1-й тур, 1 июня
- 12:00. Англия – Украина – 2:5
- 13:15. Казахстан – Греция – 0:1
2-й тур, 2 июня
- 16:45. Украина – Греция – 1:0
- 18:00. Англия – Казахстан – 0:7
3-й тур, 3 июня
- 20:30. Казахстан – Украина – 3:2
- 23:00. Греция – Англия
Видеозапись матча
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