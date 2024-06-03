Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Другие новости
03 июня 2024, 21:35 | Обновлено 03 июня 2024, 22:23
3225
0

Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу

Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением

03 июня 2024, 21:35 | Обновлено 03 июня 2024, 22:23
3225
0
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

3 июня в 20:30 сборная Украины проиграла команде Казахстана (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хотя Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу. Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением (6 очков). Соперник Украины в 1/8 финала станет известен позже.

1 июня сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2). 2 июня в матче 2-го тура Украина нанесла поражение Греции (1:0).

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 1–8 июня

Группа B

1-й тур, 1 июня

  • 12:00. Англия – Украина – 2:5
  • 13:15. Казахстан – Греция – 0:1

2-й тур, 2 июня

  • 16:45. Украина – Греция – 1:0
  • 18:00. Англия – Казахстан – 0:7

3-й тур, 3 июня

  • 20:30. Казахстан – Украина – 3:2
  • 23:00. Греция – Англия

Видеозапись матча

По теме:
Казахстан – Украина. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Украина – Греция. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Казахстан - Украина
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма
Футбол | 03 июня 2024, 21:59 1
Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма
Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма

Игроки и персонал главной команды страны получили 140 млн гривен

Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Футбол | 03 июня 2024, 06:52 4
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины

Экс-тренер национальной команды считает лучшим Артема Довбика

Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Футбол | 03.06.2024, 20:39
Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03.06.2024, 20:05
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Футбол | 02.06.2024, 23:12
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 14
Футбол
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 5
Бокс
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.06.2024, 11:51 3
Футбол
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
01.06.2024, 23:31 5
Бокс
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем