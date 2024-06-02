Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко
В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
2 июня в матче 2-го тура встречаются Украина нанесла поражение Греции и стала единоличным лидером группы B (6 очков).
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Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко, головой замкнув пас с аута. В его активе – уже три гола на турнира.
Во втором тайме греки отправили мяч в ворота украинцев со стандарта, но судьи гол на засчитали. Судя по всему, после свободного удара никто не коснулся мяча до того, как он залетел в сетку.
Днем ранее сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2), а Греция обыграла Казахстан (1:0).
Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.
Последний матч группового раунда сине-желтые проведут против команды Казахстана (3 июня в 20:30).
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния), 1–8 июня
Группа B
1-й тур, 1 июня
- 12:00. Англия – Украина – 2:5
- 13:15. Казахстан – Греция – 0:1
2-й тур, 2 июня
- 16:45. Украина – Греция – 1:0
Гол: Игорь Тихненко, 7
- 18:00. Англия – Казахстан
3-й тур, 3 июня
- 20:30. Казахстан – Украина
- 23:00. Греция – Англия
Видеозапись матча
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