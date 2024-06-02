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02 июня 2024, 18:10 | Обновлено 02 июня 2024, 18:15
2675
0

Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу

Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко

02 июня 2024, 18:10 | Обновлено 02 июня 2024, 18:15
2675
0
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

2 июня в матче 2-го тура встречаются Украина нанесла поражение Греции и стала единоличным лидером группы B (6 очков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко, головой замкнув пас с аута. В его активе – уже три гола на турнира.

Во втором тайме греки отправили мяч в ворота украинцев со стандарта, но судьи гол на засчитали. Судя по всему, после свободного удара никто не коснулся мяча до того, как он залетел в сетку.

Днем ранее сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2), а Греция обыграла Казахстан (1:0).

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Последний матч группового раунда сине-желтые проведут против команды Казахстана (3 июня в 20:30).

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 1–8 июня

Группа B

1-й тур, 1 июня

  • 12:00. Англия – Украина – 2:5
  • 13:15. Казахстан – Греция – 0:1

2-й тур, 2 июня

  • 16:45. Украина – Греция – 1:0

Гол: Игорь Тихненко, 7

  • 18:00. Англия – Казахстан

3-й тур, 3 июня

  • 20:30. Казахстан – Украина
  • 23:00. Греция – Англия

Видеозапись матча

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мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Греция выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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