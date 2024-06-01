Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу

В боснийском городе Сараево стартовал чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

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В первом поединке турнира сборная Украины под руководством Виталия Мельника уверенно обыграла команду Англии со счетом 5:2.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Сборная Украины выступает в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции. Следующие матчи сине-желтые проведут против Греции (2 июня в 16:45) и против Казахстана (3 июня в 19:30).

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево, 1–8 июня 2024 года

Группа B. 1-й тур

Украина – Англия – 5:2

Видеозапись матча