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01 июня 2024, 13:23 | Обновлено 01 июня 2024, 13:31
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Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу

Чемпионат Европы 2024 начался в боснийском Сараево

01 июня 2024, 13:23 | Обновлено 01 июня 2024, 13:31
680
0
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево стартовал чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке турнира сборная Украины под руководством Виталия Мельника уверенно обыграла команду Англии со счетом 5:2.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Сборная Украины выступает в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции. Следующие матчи сине-желтые проведут против Греции (2 июня в 16:45) и против Казахстана (3 июня в 19:30).

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево, 1–8 июня 2024 года

Группа B. 1-й тур

Украина – Англия – 5:2

Видеозапись матча

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мини-футбол Украина - Англия чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу выбор редакции Виталий Мельник
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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