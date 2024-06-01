Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Чемпионат Европы 2024 начался в боснийском Сараево
В боснийском городе Сараево стартовал чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
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В первом поединке турнира сборная Украины под руководством Виталия Мельника уверенно обыграла команду Англии со счетом 5:2.
Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.
Сборная Украины выступает в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции. Следующие матчи сине-желтые проведут против Греции (2 июня в 16:45) и против Казахстана (3 июня в 19:30).
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево, 1–8 июня 2024 года
Группа B. 1-й тур
Украина – Англия – 5:2
Видеозапись матча
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