Другие новости01 июня 2024, 11:55 | Обновлено 01 июня 2024, 12:59
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Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2024 по мини-футболу
Сборная Украины будет выступать в группе B с Казахстаном, Англией и Грецией
01 июня 2024, 11:55 | Обновлено 01 июня 2024, 12:59
742
0
В боснийском городе Сараево стартует чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня.
24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой, которые будут вести борьбу за выход в 1/8 финала.
Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции
В первом поединка турнира 1 июня Украина играет против Англии (1 июня в 12:00).
Сборная Украины стартует на чемпионате Европы по мини-футболу
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