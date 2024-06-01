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01 июня 2024, 11:55 | Обновлено 01 июня 2024, 12:59
742
0

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2024 по мини-футболу

Сборная Украины будет выступать в группе B с Казахстаном, Англией и Грецией

01 июня 2024, 11:55 | Обновлено 01 июня 2024, 12:59
742
0
Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2024 по мини-футболу
EMF

В боснийском городе Сараево стартует чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня.

24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой, которые будут вести борьбу за выход в 1/8 финала.

Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции

В первом поединка турнира 1 июня Украина играет против Англии (1 июня в 12:00).

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы по мини-футболу

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мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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